عاصي الحلاني يغني مجاناً في حفل بدبي

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يحي فارس الأغنية العربية النجم اللبناني عاصي الحلاني يوم الجمعة القادم، حفلاً فنياً كبيراً سيكون مجاني الدخول للجميع في مول “ابن بطوطة” الكائن بمدينة دبي الإمارتية، حيث سيكون عشاق هذا الفنان المحبوب على موعد للاستمتاع بأجمل أغانيه الجديدة والقديمة، لاسيما باقة من أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان “حبيب القلب” والتي سوف يؤديها لأول مرة حصرياً في هذا الحفل أمام الجمهور، كما يحضر لإجراء مقابلة خاصة معه للإجابة على العديد من التفاصيل في حياته الشخصية والفنية.

من المقرر أن يكون جمهور وعشاق المطرب اللبناني الكبير عاصي الحلاني على موعد للاستمتاع بحفل خاص مجاني الدخول ومن دون تذكرة بالمركز التجاري “ابن بطوطة” بوسط دبي، لتأدية أجمل ما غنى خصوصاً آخر ما قدمه في ألبومه الأخير “حبيب القلب” والذي طرحه مؤخراً، ولم يغن منه في أي حفل بعد.

ويتردد أن فارس الأغنية العربية عاصي الحلاني، سوف يفتح صدره للإجابة على خشبة المسرح قبل الحفل الفني، عن جميع أسئلة القائمين على تنظيم الحفل من رواد المجمع التجاري “ابن بطوطة” في شكل مقابلة، يتطرق فيها للعديد من التفاصيل المهمة في حياته وسيتحدث أيضاً عن ألبومه الجديد.

قرر مجمع “ابن بطوطة مول” إلغاء تذكرة دخول الجمهور المحب لهذا الفنان وإسقاط التكلفة عن كل من يرغب في الحضور، حيث سيكون استمتاعه بالحفل مجاني للكبار والصغار.

الجدير بالإشارة فإن ألبومه الجديد حبيب القلب يتضمن ما لا يقل عن 12 أغنية بلهجات عربية مختلفة، حيث يتعاون فيه فارس الأغنية اللبنانية “عاصي الحلاني” مع عدد كبير من الشعراء والملحنين من مختلف أنحاء الوطن العربي وقام بتصوير بعض أغانيه في رومانيا تحت إشراف المخرج اللبناني هاس غدار.