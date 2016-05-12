عاصي الحلاني يعد بألبوم “غير شكل”

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يحضر النجم اللبناني عاصي الحلاني مفاجأة فنية قيمة لجمهوره خلال الأيام القليلة المقبلة، ويتعلق الأمر بتأهبه لوضع لمساته الأخيرة، من عملية تسجيل ألبومه الجديد، الذي من المرتقب أن يتضمن العديد من الألوان الموسيقية والطبوع الفنية واللهجات العربية، التي لم يؤديها من قبل وإلى جانب معالجته لمواضيع مختلفة لم يتطرق إليها في أغانيه.

مازال المطرب المتألق صاحب الجماهرية العربية الواسعة عاصي الحلاني، حريص على تقوية علاقته بجمهوره وإصراره على تقديم الأرقى والأفضل في المجال الفني، حتى يتسع عدد محبيه ويبقى في قلوب معجبيه وعشاق فنه، وعبر عن ذلك مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل صريح، حيث أطل من خلال تغريدة خاصة على صفحته الشخصية على موقع تويتر نهاية الأسبوع، متمنياً أن تتقوى علاقته بجمهور محبيه، من خلال نشره عبارات مفعمة بالإحترام والتقدير:

“اللهم اجعل علاقتي بأحبتي بالود تسقى وبالخير ترقى وبالوصل تبقى! اللهم إغفر لي ولهم فإني فيك أحبهم.. طبتم وطابت جمعتكم..جمعة مباركة..”

الجدير بالإشارة فإن المطرب اللبناني عاصي الحلاني، صاحب الصوت القوي والموهبة المتميزة، كان قد دخل مؤخراً الأستوديو بهدف وضع آخر اللمسات على ألبومه الجديد، الذي تنتجه شركة “روتانا” حسب ما كشف عنه على موقع “تويتر” وجاء فيها: “وبعدنا عم نشتغل على الألبوم الجديد.. بوعدكن بألبوم غير شكل قريباً.. بإذن الله..”

يذكر أن أغاني هذا الألبوم الجديد سوف تكون متنوعة على الصعيد الموسيقي، ومن المنتظر أن تتناول مواضيع لم يتطرق إليها من قبل، إلى جانب انتقاء المطرب للعديد من اللهجات العربية حتى يؤديها بصوته الجميل، وهناك من سرب خبر مفاده أن هذا الألبوم يحضره عاصي الحلاني، حتى يكون مفاجأة حقيقية لجمهوره العريض، المنتشر عبر كامل تراب الوطن العربي ومن المنتظر أن يحقق به نجاحاً كبيراً.