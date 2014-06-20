ممارسة مرضى الربو للرياضة بشروط

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أكدت مدربة اللياقة البدنية والحاصلة على شهادة في الإدارة والتدريب الرياضي عالية عادل اشتيوي، على أن المصاب بالربو يمكنه ممارسة النشاط الرياضي،لكن من المهم جدا أن يواظبو على تناول أدويتهم واستخدام البخاخ الخاص بهم قبل ممارسه النشاط الرياضي.

وتضيف عالية، الرياضة مثل المشي والزومبا وغيرها تساعد على توسيع الشعب الهوائيه في الرئتين وبالتالي زيادة نسبة الأكسجين في الدم.

وتنصح عالية مرضى الربو بالآتي:

عدم ممارسه الرياضة العنيفة

ممارسة الرياضة مع مدرب مختص للحصول على أفضل النتائج، لأن المدرب يستطيع أن يقدم له النصيحة حول مدة التمرين المناسبة ونوع الرياضة، والطرق الصحيحة لممارسة الرياضة ما يساعد المريض على التحسن بشكل اسرع.

يجب على مرضى الربو ممارسة الرياضه في أماكن مغلقة ورطبة، وبيئة غير ملوثة وخالية من الغبار والأتربة لأنها تؤثر على صحتهم وأدائهم.

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