مشاركة ابتكار الكويت في مؤتمر العلوم والرياضيات بالجامعه الأمريكية في بيروت

شارك

شاركت مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي ممثلة في مبادرة إبتكار الكويت لأبحاث ومشاريع طالبات التعليم العام مؤخراً في مؤتمر العلوم والرياضيات الذي تنظمه الجامعة الأمريكية ببيروت من خلال ورقة عمل ناقشتها الدكتورة/ فاطمه الهاشم – مدير عام مبادرة إبتكار الكويت، عبرت من خلالها عن النهج الذي تنتهجه الشيخه/ فاديه سعد العبدالله السالم الصباح والذي يعمل على إرساء دعائم تمكين المرأة الكويتية في المجتمع ورفعة شأنها.

وأشارت أن الإستثمار في العنصر البشري الأنثوي وكيفية الاستفادة من الجانب البحثي لدى الطالبات عبر خلق بيئة محفزة لإطلاق الإبتكارات والإبداعات من خلال مسابقة الشيخة/ فاديه السعد الصباح العلمية هو أول طرق استدامة المعرفة و العلم لدى الطالبات و المعلمات و بالتالي أثرها على تحصيل الطالبة الأمر الذي سيؤثر على ترسية دعائم التمكين لديهن.

وأشارت الهاشم من خلال الورقة العلمية دور التدريب و أثره في دفع المناهج الحديثة لتنمية المهارات والتي تنعكس إيجاباً على تنمية الإبداع والابتكار في نفوس الطالبات.

وأضافت الهاشم ” تعمل مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي من خلال مبادرة إبتكار الكويت على متابعة كل ما هو جديد في مجال العلوم والرياضيات وتوثيقه ودراسته لبحث أفضل طرق الاستفادة منه وتوظيفه لخدمة الطالبات اللاتي يشاركن في المسابقة، وذلك بدافع من توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه الذي يشمل مبادرة إبتكار الكويت لأبحاث ومشاريع الطالبات برعايته السامية”.

من الجدير بالذكر أن مؤتمر العلوم والرياضيات الذي تنظمه الجامعة الأمريكية ببيروت هو مؤتمر سنوي يعمل على ترسيخ أهمية العلوم والرياضيات في التعليم، كما يدعو إلى الإستفادة من التجارب العلمية والبحثية ذات الأهمية في العالم العربي ويقام لهذا العام في العاصمة اللبنانية بيروت في دورته التاسعة عشر.