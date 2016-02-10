مسيرة شعب تعرض للبيع في مزاد كريستيز!

شارك

يتصدر مزاد كريستيز القادم في دبي اللوحة العملاقة «مسيرة شعب» التي يبلغ طولها ستة أمتار للفنان التشكيلي الفلسطيني إسماعيل شموط (1930 – 2006) والتي ترصد تاريخ الشعب الفلسطيني ومأساته، كما ترصد جانباً من حياته وتجاربه الشخصية.

ورسم إسماعيل شموط، أحد رموز الفن الحديث في المنطقة العربية وأحد أبرز الفنانين التشكيليين الفلسطينيين، لوحته «مسيرة شعب» في عام 1980، وعكف على رسمها ليلَاً ونهاراً طوال أكثر من ستة أشهر في العام المذكور.

وتتوافق آراء النقاد على أن شموط من أصدق المعبّرين عن مأساة الفلسطينيين وآلامهم، ويرى كثيرون منهم أن لوحة «مسيرة شعب» هي أهمّ أعماله على الإطلاق. وهذه اللوحة مأخوذة مباشرة من عهدة عائلته ولم تُعرض في مزاد من قبل.

وعُرضت اللوحة الاستثنائية للمرة الأولى في عام 1981 في «دار الكرامة» بالعاصمة اللبنانية، ثم انتقلت لاحقاً إلى دمشق وماليزيا والكويت، ثم عُرضت في «المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة»، وفي أبوظبي، قبل أن تحطّ الرحال في رام الله، ومع بداية اجتياح إسرائيل للمدينة في عام 2002 أُخفيت وطُويت هذه اللوحة في كيس مخدة من جانب مدير المتحف ولم تُعرض علانية منذ ذلك الحين.

وبعد وفاة شموط في عام 2006 ومن ثم وفاة مدير المتحف في عام 2008 تواصلت الفنانة التشكيلية الفلسطينية تمام الأكحل، زوجة شموط، مع زوجة مدير المتحف واستعادت هذه اللوحة التي بقيت منذئذ ضمن مقتنيات عائلة شموط في العاصمة الأردنية.

وستتيح كريستيز للجمهور معاينة هذه اللوحة الأخاذة من 15 إلى 17 مارس بدبي في فندق جميرا أبراج الإمارات للتعرف عن كثب على براعتها وأهميتها، قبل عرضها في مزاد الفن الحديث والمعاصر المقرر مساء يوم 18 مارس 2017 في نفس الفندق.

وتتراوح القيمة التقديرية الأولية للوحة بين 800.000-900.000 دولار أمريكي.