التطعيم ضد الإنفلونزا أثناء الحمل لا يصيب الأطفال بالتوحد

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وكالات

لم تجد دراسة أميركية جديدة أية علاقة أو رابط بين إصابة الحوامل بالإنفلونزا أو أخذها التطعيم الخاص بالانفلونزا خلال الحمل وبين إصابة أطفالهن بالتوحد.

وخلال فترات المتابعة للدراسة والتي تراوحت بين عامين و 15 عاما، تم تشخيص 1.6% من الأطفال باضطراب التوحد، ومن بين أمهات تلك النسبة من الأطفال أصيبت أقل من 1% بالإنفلونزا أثناء الحمل بينما حصلت 23 % منهن على لقاح ضد الإنفلونزا.

وقال أحد المشاركين من فريق البحث، “بياناتنا أظهرت بشكل مقنع إلى حد كبير أنه لا توجد صلة بين الإصابة بالانفلونزا خلال أي فترة من الحمل وإصابة الأطفال بالتوحد.”

وأضافت “لا نوصي بأي تغيير في سياسة اللقاحات، ونشجع النساء على أخذ التطعيم ضد الإنفلونزا أثناء الحمل.”

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