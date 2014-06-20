“أسبوع التوحد العاشر” يسلط الضوء على المهارات الإبداعية لأطفال التوحد

شارك

تحت رعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، استضاف المول في المركز التجاري العالمي أبوظبي مؤخراً فعاليات “أسبوع التوحد العاشر” بالتعاون مع مركز الإمارات للتوحد وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي

وتهدف فعاليات “أسبوع التوحد العاشر”، إلى رفع مستوى الوعي حول اضطراب التوحد، والذي يصيب حالياً 1 من 68 طفلاً في جميع أنحاء العالم.

ويشمل برنامج “أسبوع التوحد العاشر” أنشطة تفاعلية مميزة وورش عمل مبتكرة للأطفال المصابين بالتوحد، حيث يتم تسليط الضوء على مهارات هؤلاء الأطفال الإبداعية، من خلال إشراكهم في مجموعة من ورش عمل الفنون والحرف اليدوية والرسم على الوجه، بالإضافة إلى شخصيات الترفيه المتجولة التي سيستمتع بها جميع أفراد الأسرة في هذة الفترة.

وسيقدم المول أيضاً فرصة لجميع الأسر للاستفادة من مشورة فريق من الخبراء لمعرفة كيفية الكشف المبكر عن اضطراب التوحد.

وتعليقاً على الحدث قال جيمس واه، المدير العام للمركز التجاري العالمي أبوظبي: “إن خدمة مجتمعنا هي من أهم أولويات المول في المركز التجاري العالمي أبوظبي. ونحن نسعى إلى تلبية احتياجات جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك أطفال التوحد، ولذا نحن حريصون على استضافة أسبوع التوحد بالمول للعام الرابع على التوالي.”