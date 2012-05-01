افتتاح شركة “أفنتو” لإدارة المناسبات بدبي

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برعاية وحضور الشيخة الدكتورة هند بنت عبدالعزيز القاسمي رئيسة نادي الإمارات لسيدات الأعمال والمهن الحرة، افتتحت سيدة الأعمال مؤمنة رجب بصحبة زوجها رجل الأعمال أحمد تمراز فرعهم الثاني لشركة “أفنتو” لإدارة المناسبات والفعاليات بدبي، بعد النجاح الذي حققه الفرع في موقعه الرئيسي بأبوظبي.

وحضر حفل الافتتاح بمنطقة ممزر دبي كلاً من سهيل أحمد نائب الشيخة الدكتورة هند بنت عبد العزيز القاسمي، مدير نادي الإمارات لسيدات الأعمال، الاعلامية عائشة عبد الرحمن رئيسة لجنة الاعلام بنادي الإمارات وعضو مجلس سيدات الأعمال، لولوة الجلاهمة، د. ابراهيم الكبيسي وعدد كبيرمن سيدات ورجال الأعمال في دبي والوطن العربي.

ومن جانبها فقد أثنت الشيخة الدكتورة هند بنت عبد العزيز القاسمي على حفل الافتتاح، وأشادت بالألوان البنفسجية التي أضفت هدوءآ وتفاؤلآ على الحضور، كما أشادت بصوت الكمان الذي رافق الحفل من البداية للاختتام.

وأكدت القاسمي على كرم الضيافة والتنظيم الرائع من قبل إدارة الحفل، واستحسان الحضور متمنية لمؤمنة رجب النجاح الدائم في ريادة الأعمال وتحفيز دور المرأة العربية بشكل عام.

الجدير بالذكر أن شركة افنتو في أبوظبي متخصصة في تنظيم المناسبات والفعاليات والأفراح ولها دور كبير برسم الابتسامه والفرح على وجوه الكثير من العائلات الخليجية والإماراتية والعربية، وقامت بتنظيم العديد من المناسبات المميزة منها على سبيل المثال لا الحصر “مركز العلوم الاستراتيجيه، ادكو، الاتحاد النسائي، وغيرها من الأماكن.