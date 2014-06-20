ماسك الأفوكادو والموز يمنح شعرك الحيوية واللمعان

شارك

إذا كنت تحلمين بامتلاك شعر صحي وكثيف يتمتع بالنعومة واللمعان، عليك أن توليه العناية المستمرة، وتشمل العناية الداخلية باتباع نظام غذائي صحي وفي الوقت ذاته العناية الخارجية بعمل الماسكات وحمامات الزيت والابتعاد عن كل ما يؤذي الشعر ويضر به من ممارسات خاطئة ومواد كيميائية.

وبالرغم من وجود العديد والعديد من الماسكات والمستحضرات المتواجدة في الأسواق للعناية بالشعر تظل الخلطات والوصفات الطبيعية هي الأفضل ونتائجها مضمونة بلا منازع.

ويعتبر ماسك الأفوكادو والموز من أفضل الماسكات الطبيعية التي تمنح الشعر التغذية التي يحتاجها وتضفي على الشعر اللمعان والحيوية. فالأفوكادو يحتوي كمية كبيرة من فيتامين E الذي يغذي بصيلة الشعر ويمنحها الترطيب واللمعان، وكذلك الموز فهو يعتبر منجم للفيتامينات والمعادن وبخلطهما سوياً نكون قد منحنا الشعر جرعة مكثفة وقوية من كافة العناصر التي يحتاجها.

ماسك الأفوكادو والموز

قومي بإحضار ثمرة من الأفوكادو وخلطها مع موزة واحدة ويفضل أن تكونا من الثمار الناضجة واللينة لإعطاء نتيجة أفضل، ثم قومي بهرسهما جيداً وخلطهما وتحويلهما لما يشبه كريم الشعر، ويمكنك زيادة الكمية في حال كان الشعر كثيفاً، ووزعي الخلطة على الشعر بدءًا من فروة الرأس وحتى الأطراف مع التدليك بأطراف الأصابع وعمل مساج للشعر بحركات دائرية حتى يتخلل الكريم فروة الرأس، واتركيه لمدة نصف ساعة ثم اغسليه جيداً.

وبالمداومة على استخدام تلك الخلطة السحرية بمعدل مرة كل أسبوع سوف تلاحظين تحولاً كبيراً في مظهر الشعر وملمسه، وفي الوقت ذاته سوف تجدين في تلك الخلطة علاج لأغلب مشاكل الشعر من تساقط وجفاف وبهتان، فالشعر كالنبتة التي تقومين برعايتها باستمرار كلما اعتنيتي بها أثمرت وأينعت، وكلما أهملت فيها ذبلت وبهتت وماتت بالتدريج.