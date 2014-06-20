الأفوكادو يؤدي خدمات جليلة للصحة والجمال

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لم تكن ثمرة الأفوكادو معروفة كثيراً في الوطن العربي لكن في السنوات الأخيرة أصبحت منتشرة وتدخل في العديد من الأطباق وخاصة السلطات، وهي من شجرة ذات أصول استوائية يعود موطنها الأصلى إلى أمريكا الاستوائية، ولكن اليوم أصبحت تزرع في العديد من الدول.

كما أن الأفوكادو غني جداً بالمواد الغذائية، لأنه يحتوي على العديد من الفيتامينات مثل فيتامن C، A، B، E، K.

ويحتوي على العديد من المواد المعدنية مثل النحاس ، الحديد ، الماغنسيوم ،الفسفور ، البوتاسيوم، كما يحتوى على الألياف وغنى جداً بالبروتين، ولهذا فـللأفوكادو استخدامات و فوائد صحية عديدة مثل :

يحمي البشرة

يحتوى الأفوكادو على العديد من المواد المضادة للأكسدة، والتى تعمل على حماية الجسم من مخاطر عديدة فعلى سبيل المثال، يحتوى الأفوكادو على مادة الغلوتاثيون والتى تعمل على مقاومة علامات التقدم فى السن والشيخوخة، حيث أنها تعمل على مكافحة الجذور الحرة التى تعمل على إصابة الجلد بأضرار عديدة، أهمها الترهل وتجاعيد البشرة، كما يحتوى الأفوكادو على فيتامين E والذى يعد أهم غذاء للبشرة وصحتها، حيث يعمل على إعطائها النضارة والحيوية واللمعان، كما يحتوى الأفوكادو على الغلوتامين والذى يعمل على حماية البشرة من تأثير عوامل الجو الخارجية مثل الأتربة وأشعه الشمس الضارة، كما يعمل على توحيد لون البشرة وحمايتها من الإصابة بالكلف الناتج عن التعرض لأشعه الشمس الضارة .

يغذي الشعر

يحتوى الأفوكادو على العديد من الفيتامينات والأملاح المفيدة والمغذية للشعر لذلك فهو مفيد جداً للشعر سواء تم تناوله كطعام أو تم عمل أقنعة منه للشعر .

ينقص الوزن

تحتوى ثمرة الأفوكادو على نسبة كبيرة من الدهون مما يجعل البعض يعتقد أنها غذاء غير مناسب لمن لديهم وزن زائد او يتبعون نظاماً غذائياً منخفض السعرات، لكن هذا الأمر غير صحيح، لأن ثلثى كمية الدهون الموجوة بثمرة الأفوكادو من الدهون غير المشبعة مما يجعلها تدخل إلى الجسم دون أن تزيد إليه الوزن او الدهون، وبذلك يمكن تناول الأفوكادو للحصول على الفوائد الغذائية من الفيتامينات والمعادن التى يحتاجها جسم الانسان دون القلق من اكتساب الوزن الزائد .

يقي من السرطان

هي مصدر جيد من الكاروتينات المضادة للأكسدة مثل ألفا كاروتين وبيتا كاروتين وبيتا-كريبتوزانتين، لوتين وزياكسانثين. وهذه المواد المضادة للأكسدة تحمي خلايا الجسم من التغيرات السرطانية بسبب الأضرار الناجمة عن الجذور الحرة، وتعتبر الخط الأمامي الخاص بالدفاع ضد العديد من الأمراض.

يُحد من السكر

وجود الدهون غير المشبعة الأحادية في الأفوكادو أكثر ما يفيد مرضى السكري حيث يعمل على الحد من مستويات الدهون الثلاثية المرتفعة، وربما يساعد في تحسين وظيفة الأنسولين ومستويات السكر في الدم.

ومن فوائد الأفوكادو التي يمكن أن تساعد مرضى السكري وجود فيتامين C فيه وبذلك يعزز من الأوعية الدموية والشعيرات الدموية ويحسن وظائف جهاز المناعة.

يخفض الكولسترول

الدهون غير المشبعة الأحادية على وجه التحديد جيدة جداً، فهي تساعد على خفض الكولسترول السيئ. فالمركب الذي يقلل من مستويات الكوليسترول في الدم موجود في الأفوكادو ويدعى البيتا سيتوستيرول.

فإذا كنت تقلق بشأن مستويات الكولسترول في الجسم، عليك بالأفوكادو، فهي حل كبير لأنها سوف تخفض فعلا LDL وزيادة مستويات HDL بك” .