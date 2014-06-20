الريجيم القاسي ممنوع على الأم المرضعة

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يزيد وزن الأم بعد وضع مولودها مباشرة وهذا يسبب لها الاستياء والتعب النفسي مما يجعلها ترغب في استعادة قوامها الرشيق والتخلص من الكيلوغرامات الزائدة التي اكتسبتها خلال أشهر الحمل.

وتلجأ في أغلب الأحيان إلى الحميات القاسية غير المدروسة، مما يؤثر سلباً في إدرار الحليب لديها، بل ومن دون أي نتيجة في خفض الوزن. لهذا لابد كل أم والدة حديثاً الانتباه إلى النصائح التالية

-لابد للأم المرضعة عدم اتباع أي حمية قبل بلوغ طفلها عمر الشهرين، كي تعطي للجسم فرصة زيادة مخزون الحليب.

-لا بد من قيامها بإرضاع الطفل حسب الاحتياج وليس على أساس توقيت معين، لذلك يجب أن تضع هذا في الاعتبار حين تقوم بإنزال وزنها وحتى لا يتأثر حليبها عليها أن تأكل أطعمة تحتوي على 1500 إلى 1800 وحدة حرارية يومياً كأدنى حد.

-عندما يبلغ الطفل الشهر الثاني، تستطيع الأم البدء في حمية غذائية تدريجية للتخلص من كيلوغرام واحد تقريباً في الشهر. لكن يمنع منعاً باتاً اعتماد الحمية القاسية المرتكزة على السوائل فقط لأن هذه الحمية تؤثر سلباً في إنتاج الحليب وبالتالي سوف تؤثر على صحة الام والمولود تأثيراً سلبياً

-يجب على الأم تناول جميع منتجات الخضراوات الطازجة بكثرة يومياً حتى لا يتأثر شعرها وبشرتها بقلة المخزون من فيتامينات الجسم اللازمة .

-عليها مراجعة الطبيب الخاص بها لتتابع نسبة الوزن المفقود مع حجم وكتلة جسمها .. حتى تحصل على الوزن المثالي لها دون أن يؤثر ذلك على صحتها وصحة المولود.

تنويه بناء صحة طفلك المستقبلية تبدأ منذ الولادة فاذا كانت الرضاعة طبيعية وبصورة سليمة فسوف ينشأ طفلك بصحة جيدة ونمو سليم