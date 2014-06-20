نتائج صحية مذهلة حين تتوقفين عن تناول السكر

نعلم جميعاً أن تناول السكر بكميات كبيرة مضر بالصحه، ولكننا لا ندرك جميعنا حجم هذا الضرر، فهل سبق وتساءلت عما سيكون عليه حال جسمك عقب التوقف عن تناول السكريات؟
ستكون هناك نتائج ستفاجئك تماماً، وإليكِ أهم الفوائد المترتبة على وقف تناول السكريات:
- ستخسرين وزنك الزائد، وسيبدأ هذا بالظهور من خلال قياسات الملابس وعدّاد الميزان.
- سيساعدك كثيراً في التخلص من القلق وتقلبات المزاج وحتى الاكتئاب.
- سيقلل من نسبة تعرضك للاصابة بمرض الكبد الدهني.
- لن تصابي بهبوط الطاقة المفاجئ، لأن تناول كميات كبيرة من السكر يؤدي إلى هبوط الجسم وفقدان الطاقة وسرعة الانفعال.
- يجعل قلبك أكثر صحة، حيث أن التخلص من السكر يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم ومستوى الكوليسترول في الدم.
- ستتلاشى الحبوب والبثور التي كنتِ تعانين منها على بشرتكِ.
- ستبدين أصغر عمراً، ذلك أنكِ تخلصتِ من أحد السموم التي تسارع في هِرَم الجسم.
- ستقلّلين من نسبة تعرضك للإصابة بسكري الدم.
- ستعيشين عمراً أطول، وفقاً لتجارب كثيرة تربط بين عدم تناول السكر من جهة وطول العمر من جهة أخرى.
- ستنامين بشكل أفضل، فلن يكون هناك ما ينبّه جسدك بطريقة مبالغ بها.
- ستضمنين صحة أفضل لعينيك والكلى.
- سيخفف كثيراً من رائحة الفم الكريهة والأنفاس حمضية الرائحة.
- ستحمين أسنانكِ من التسوّس والتلف السريع.
- ستبدأين بالتفكير في خيارات طبيعية من قبيل الفواكه الحلوة كالأناناس والمانجو والتمر والموز وغيرها.
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