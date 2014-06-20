احرصي على وقاية أطفالك من 4 أمراض في الشتاء

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إذا كنتِ أما جديدة، لا بد أن تكوني حذرة من إصابة طفلك بأي من الأمراض الشائعة التي تصيب معظم الأطفال، كما أن عليكِ أيضًا الاهتمام بمواعيد التطعيمات الأساسية لجميع الأمراض، مثل: شلل الأطفال والتهاب الكبد الوبائي B وغيرها.وحتى لا يساورك القلق على طفلك سنصحبك عزيزتي الأم في هذه المحطة لتتعرفي على هذه الأمراض وطرق الوقاية منها.

أولا : الأمراض الجلدية والحساسية

نتيجة لاحتواء البيئة المحيطة هذه الفترة على الكثير من الملوثات المختلفة، أصبح الأطفال يتعرضون بكثرة لالتهابات الجلد والأذن والأنف والحنجرة، ما جعلها عدوى شائعة خصوصاً بين أطفال المدارس.

كما ظهرت العديد من أنواع الحساسية المختلفة، بسبب التعرض المستمر للملوثات وتناول الطعام الفاسد، لذلك احرصي على تقديم الطعام الصحي لطفلك، وابعديه قدر الإمكان عن الملوثات المختلفة.

ثانيا: أمراض الجهاز الهضمي

الأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة بالتهابات المعدة واضطرابات الجهاز الهضمي، مثل: الإسهال والنزلات المعوية، ويرجع ذلك إلى تناول الأطفال الوجبات السريعة خارج المنزل، وهذه الأطعمة بطبيعة الحال تكون غير مضمونة النظافة، ما يُعرض الأطفال للعدوى والإصابة بمثل هذه الأمراض، الأمر الذي يُضعف مناعتهم مع مرور الوقت.

كما أن الإصابة بالإسهال غالبًا ما تكون نتيجة عدم غسل اليدين جيدًا في كثير من الأحيان، فاحرصي دوماً على تعويد طفلك على حمل سائل مضاد للبكتيريا والجراثيم في حقيبته، لاستخدامها بصفة يومية والحفاظ على صحته.

ثالثا: التهابات الجهاز التنفسي

مشكلات التنفس والتهابات الرئتين من الإصابات المنتشرة التي قد تصيب طفلك، نتيجة لزيادة نسبة التلوث، وارتفاع نسبة الميكروبات التي تنتقل للأطفال عن طريق الهواء، ما يؤدي إلى إصابتهم بعدد كبير من الالتهابات الفيروسية والبكتيرية والتهاب الرئتين، الأمر الذي يؤثر على الجهاز التنفسي العلوي للأطفال، وتظهر الإصابة في أولها على شكل التهاب حاد في البلعوم، والتهاب القصبة الهوائية، لذلك احرصي دوماً على تقليل تعرض طفلك لمثل هذه الملوثات حتى لا يُصاب بهذه الأمراض.

رابعا: زيادة الوزن والسمنة

قد يتعرض الأطفال إلى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن بشكل مبالغ فيه، نتيجة ميلهم لتناول الوجبات السريعة خارج المنزل، وعدم اتباع نظام غذائي صحي، وبالتالي يضعف جهازهم المناعي، ويكونوا عرضة للإصابة بالأمراض المختلفة، لذلك احرصي على إبعاد طفلك عن تناول المأكولات غير الصحية والمكشوفة، وقدمي له طعامًا صحيًا مناسبًا لمرحلته العمرية، للحفاظ على صحته وتفادي تعرضه للسمنة المفرطة.