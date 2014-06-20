5 مواد ممنوع استخدامها على بشرة وجهك

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وجهك هو المرآة التي تعكس جمالك وتعبر عن شخصيتك، ولهذا السبب يحتاج وجهك إلى عناية خاصة. لكن هناك بعض الأخطاء بل والجرائم التي ترتكبها الكثيرات في حق بشرة الوجه، معتقدات أنهن يعتنين جيدا بها، لكنهن في حقيقة الأمر يتسببن بمشاكل عديدة لها. وسنطلعك على بعض العناصر والمواد التي لا يجب استخدامها على وجهك نهائياً.

1- الخل:

هناك اعتقاد لدى البعض بأن الخل يعالج مشكلات حب الشباب والدمامل ويقضي على الفطريات، ولهذا السبب ينتشر استخدام الخل للقضاء على هذه العيوب والمشكلات. في الحقيقة هذا الاعتقاد عار تماماً عن الصحة، ليس هذا فحسب بل يسبب العديد من الأضرار التي تشوه المظهر العام لبشرة الوجه.

فحمض الأسيتيك المركز بشدة في الخل يعتبر من العناصر القاسية على البشرة لا سيما إذا كانت بشرتك من النوع الحساس أو كان لديك جروح أو حروق بالبشرة. ويؤدي استخدام الخل على البشرة إلى إصابتها بالجفاف وبالتالي لا ننصحك باستخدام الخل على البشرة لأي سبب من الأسباب.

2- الزبدة النباتي:

ويقصد به أنواع الزبدة المصنعة من زيوت نباتية، حيث يحذرك الخبراء من هذه الزبدة وينصحوك بعدم استخدامه على بشرة الوجه بصفة خاصة. فعلى الرغم من دخول هذه الزبدة كمكون رئيسي بالعديد من مستحضرات التجميل إلا أن الأمر هنا مختلف تماماً.

فوجود الزبدة النباتي ضمن العديد من المكونات في منتج واحد يتم بصورة متوازنة بهدف الحفاظ على ترطيب البشرة ونضارتها لكن استخدامة بصورة مركزة ومنفردة كما تفعل بعضهن يؤدي إلى انسداد المسام مما يساعد على ظهور حب الشباب والثآليل والحبوب.

3- الشامبو واسبراي الشعر:

هناك حيلة قديمة تستخدمها بعضهن وهي قيامهن بوضع اسبراي الشعر على الوجه بهدف تثبيت الماكياج لأطول فترة ممكنة.

وهنا يرتكبهن خطأً جسيماً في حق بشرة الوجه، فمن المعروف أن هذه الأنواع تحتوي على قدر هائل من الكحول واللاكار مما يسبب التهابات واحمرار في البشرة وربما يزيد من حساسيتها كما يزيد من جفافها أيضا، ونفس الأمر يحدث مع اللاتي يستخدمن الشامبو لتنظيف الوجه.

4- كريمات غنية بالراتينول:

قبل شراء أي منتج أو كريم لبشرة الوجه عليك التأكد أولا من عدم احتوائه على عنصر الراتينول. فهذه المادة توجد بالمستحضرات كعلاج لحب الشباب وعلامات الشيخوخة والتجاعيد ولكن وجد أنها تحدث أضراراً جسيمة بالبشرة ،فقد ثبت أن هذه المادة تسبب احمراراً وحساسية في البشرة كذلك الإلتهاب والطفح الجلدي.

5- زيوت فيتامين E :

من المعلوم أن فيتامين E يتم استخدامه على نطاق واسع بالعديد من منتجات التجميل، فالبشرة في أشد الحاجة إلى هذا الفيتامين الذي يحافظ على نضارتها وترطيبها ورقة وجمال مظهرها، وعلى الرغم من ذلك لا ينصحك الخبراء باستخدام زيوت فيتامين E مباشرة على البشرة لأنها تسد المسام وبالتالي تتراكم الأوساخ على البشرة ومن ثم تظهر الحبوب والعدوى الفطرية.

كما أن تطبيق هذا الفيتامين بصورة مركزة في الزيوت يسبب الإلتهابات وتورم البشرة وربما تصل الأضرار إلى درجة الحروق.

ليس هناك أدنى مشكلة من استخدامك كريم يحتوي على فيتامين E ضمن مكونات أخرى عديدة لكن أن تستخدمي الزيوت المركزة بهذا الفيتامين يعتبر جريمة كبرى في حق بشرتك

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