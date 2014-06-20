ماراثون “عيالنا أملنا” يحقق الرقم القياسي في المشاركة

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بمشاركة كبيرة وصلت إلى 4000 طالب يمثلون جميع المحافظات الكويتية ومعهم التعليم الخاص وفئة الاحتياجات الخاصة، اختتم ماراثون “عيالنا أملنا” للبنين التي تنظمة وزارة التربية بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة.

ولقد بدأ السباق في الساعة التاسعة صباحاً من مجمع أحواض السباحة وصولاً إلى الجزيرة الخضراء.

وحقق الطالب عبد العزيز السلطان المركز الأول في محافظة حولي، تلاه صبري شريف، وفهد الكندري، ومحمد عبد الحميد، وخالد عباس ومشاري العثمان ويوسف سالم الصالح ومحمد سعود وبدر المغربي وسلمان الفرج.

وفاز الطالب عبد المحسن ناجي بالمركز الأول في سباق محافظة الأحمدي، تلاه حمود مزعل وأحمد حسن وخالد عايد وحسين السهلي وسلطان عبيد وعبد الوهاب علي وحمزة عيسى ومصعب مجدي ومحمد حسن.

وفاز خليفة الجاسم بالمركز الأول في محافظة العاصمة، تلاه أحمد جمال وعبد الله طارق وأسامة الظفيري وعمر علي وجاسر الحمد وجاسم المنصوري وخالد العربيد وصالح مهدي وضاري عادل.

وفاز سالم الشايع بالمركز الأول في محافظة العاصمة، تلاه طلال الشمري وبندر الرشيدي وصالح الضويحي وعبد العزيز الشمري وسامي الشمري وعادل الرشيدي وموسى العازمي وبدر مشعان وحمد الصباح.

وفي محافظة الفروانية، جاء في المركز الأول حسين العازمي، تلاه عيسى ناصر، وعبد الرحمن سليم ومحمد المطيري وسلمان عايض وضاري المطيري وعيسى راشد ومحمد السعيد وكريم خالد ونايف المطيري.

وفاز جاسم المتروك بالمركز الأول في محافظة مبارك الكبير، تلاه عمر صالح، والمرزوق الدوسري وناصر السعيد ومبارك العجمي وصالح بدر وسعد المطيري وعبد الله فاضل ويعقوب العازمي ومعاذ الكندري.

وفي التعليم الخاص، جاء في المركز الأول عمرو قمبر، تلاه أحمد عماد واسماعيل جودت وعبد الرحمن شريف وأحمد طلال ويوسف عرابي وعبد العزيز رائد وعبد الله عثمان وعبد الرزاق الخلف ومحمد منصور.

وفي فئة المعاقين، جاء في المركز الأول يوسف الراشد، تلاه فهد عبد الله وإمام مصطفى وعبد العزيز يوسف وعلي كاظم وجاسم محمد وحمود عادل وعلي صالح وعبد الله محمد ومحمد عون.

وفي الختام قام د.حمود فليطح نائب المدير العامة للهيئة العامة للرياضة وفيصل المقصيد الوكيل المساعد بوزارة التربية والموجه الفني وليد عايش بتكريم أصحاب المراكز الأولى من كل محافظة وسط حضور مكثف للقائمين على العملية التعليمية بوزارة التربية.

من جانبه أوضح د. حمود فليطح في تصريح صحافي على هامش الماراثوان بأن هذا النشاط الرياضي يقام بالتعاون مع وزارة التربية، ويشمل العديد من الألعاب.

وأضاف فليطح بأن المشاركة في ماراثون الأولاد وصلت إلى 4000 طالب يمثلون جميع المحافظات الكويتية، موضحاً أن التعاون مستمر من أجل تنظيم الأنشطة الرياضية المختلفة.

ووجه د.حمود فليطح باسمه وبالإنابة عن الشيخ أحمد المنصور المدير العام للهيئة العامة للرياضة الشكر إلى وزارة التربية وفيصل المقصيد على كل الجهود التي قام بها مع الجميع في توجيه التربية البدنية.

بدوره أشاد فيصل المقصيد بالمشاركة الكبيرة من طلاب المرحلة المتوسطة الذين سجلوا حضوراً كبيراً في هذه الاحتفالية المميزة، من مختلف المناطق التعلمية بالإضافة الى التعليم الخاص، مشيداً بتكاتف جميع وزارت الدولة سواء الداخلية والصحة وكافة الجهات الداعمة لإنجاح العمل الرياضي المميز.

من جانبه عبر وليد عايش عن سعادته بالإقبال الكبير من الطلاب في أول ماراثون رسمي بهذا العدد، مما يشجع القائمين على وزارة التربية على إستمرار هذه الفعاليات المهمة التي تصب في صالح الطلاب.

ووجه عايش شكره إلى جميع اللجان العاملة في برنامج “عيالنا أملنا” الذي يتضمن العديد من الفعاليات الرياضية بمشاركة كبيرة من جميع المحافظات.