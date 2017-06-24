أيمن زبيب: راغب علامة وعاصي الحلاني جعلاني أعشق الفن

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تحدث الفنان أيمن زبيب عن أسباب تأخره في إصدار أعمال غنائية وغيرها من المواضيع، في خلال برنامج “سهرة عُمر”.

أيمن الذي أطلق ألبومه الجديد قبل أشهر اعتبر أنّه كان مضطراً لإصدار ألبوم غنائي لأنّه موجود بشركة إنتاج، معتبراً أنّ التقصير منه وليس من شركة روتانا.

وأعلن أنّه سيقوم بتوقيع الألبوم قريباً جداً في كل من لبنان، دبي، الكويت والأردن كما سيقوم بتصوير عدد من الأغنيات على طريقة الفيديو كليب، مشيراً إلى أنّه سيسافر بداية شهر يوليو إلى إسبانيا لتصوير كليبين مع المخرجة رندلى قديح.

وعن سبب عدم تقديمه أغنية وطنية خاصة بلبنان، قال أيمن: “لم أقدّم أغنية وطنية، لكنّني ألبي أي مناسبة وطنية خصوصاً عندما يتعلّق الأمر بالجيش اللبناني”.

صاحب أغنية “شو بعملك” كشف عن تأثره الإيجابي بالفنانين عاصي الحلاني وراغب علامة قائلاً: “تربطني صداقة بعاصي وراغب وهما من الفنانين الذين جعلوني أعشق الفن، كما أنا على صداقة بالعديد من الفنانين مثل ملحم زين، فارس كرم ووائل جسار”.

يذكر أنَّ برنامج “سهرة عُمر” يقدمه شادي ريشا كل ليلة طيلة شهر رمضان مباشرةً عبر تلفزيون لبنان.