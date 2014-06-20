استنجدت بجمهورها لإعطائها اسم طبيب جيد……..أيتن عامر تغادر المستشفى بعد تعافيها

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تماثلت الفنانة المصرية الشابة أيتن عامر إلى الشفاء، حيث غادرت سرير المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية، على إثر الوعكة الصحية المفاجئة التي أصابتها، وهي تخلد حالياً للراحة طبقاً لنصائح وتوصيات الطبيب، حيث كانت قد عانت من مضاعفات مرض الحساسية جراء دواء تناولته، لكن بعد أخذها العلاج المناسب تلاشت بشكل تدريجي آثار الحساسية، لكنها قامت باقتطاع إجازة لمدة أسبوع من تصوير أعمالها الفنية، حتى تتعافى بشكل نهائي.

وقامت الممثلة وفاء عامر، شقيقة أيتن بتطمين جمهور أختها على صحة نجمتهم المحبوبة قائلة.. بأن العلامات التي أسفرت عنها أعراض الحساسية التي أصيبت بها آيتن، توشك على الاختفاء بعد تناولها للدواء المناسب.

واغتنمت وفاء الفرصة لتتقدم بعبارات الشكر والامتنان لجميع الفنانين الذين سألوا عن شقيقتها، حيث خاطبتهم بهذه العبارة: “..أريد أن أشكر الفنانين لوقوفهم إلى جانبنا خلال هذه الأزمة، فأنا تلقيت الكثير من المكالمات الهاتفية خلال اليومين السابقين، وهناك أكثر من فنان حرص على زيارتنا والاطمئنان على آيتن..”.

وكانت الممثلة آيتن عامر قد نقلت إلى إحدى المستشفيات في القاهرة، بعد تعرضها لوعكة صحية، بفعل إصابتها بمرض الحساسية، بسبب تناولها لدواء يحتوي على “السلفا”.

وكانت “آيتن عامر” قد كتبت في السابق عبر حسابها الشخصي على “فيس بوك” عبارات تؤكد مرضها واندهاشها من إصابتها بالحساسية: “..بعد كل العمر ده !!!! يطلع عندى حساسية من “السلفا”.. واتمرمط فى المستشفيات..”.

واستطردت قائلة: “.. مع العلم إن نفس الدوا اللى دمرنى ده خدته من أسبوع لمدة 3 أيام ومجراش حاجة.. والنبي اللى يعرف دكتور حساسية ومناعة يلحقنى والنبي.. استرها معايا يارب..”.