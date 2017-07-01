مهرجان بعلبك السينمائي للأفلام القصيرة يختتم دورته الثانية

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اختتم مهرجان بعلبك السينمائي للأفلام القصيرة دورته الثانية. بحضور الوزير اللبناني بيار رفول ومحافظ بعلبك بشير خضر، حيث تمَّ عرض الأفلام أمام اللجنة المؤلفة من الناقد الفني د. جمال فياض والسيناريست طوني شمعون والممثل وائل رمضان والممثل مصطفي الخاني.

وحاز فيلم “طوق النجاة” للمخرج أحمد زين الدين على جائزه أفضل فيلم. و”البهجة القاتلة” لمحمد النابلسي. وفيلم “الواسطة” للكاتبة منى كمال، والفيلم الوثائقي “قلعة على رمال بعلبك” للمخرجة هدى اللحام.

وقد وزّع أعضاء لحنة التحكيم الجوائز وشهادات التكريم، للفائزين وللفنانين الحاضرين. وقد ضرب رئيس المهرجان علي العفّي موعداً للجميع في العام المقبل، واعداً بأن تكون المشاركات أوسع ومن مختلف الجنسيات.