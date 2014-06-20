“النمس” يحضر مفاجأة في باب “الحارة 9”

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وأخيراً انتهى الفنان السوري المتألق مصطفى الخاني، من تقمص مشاهد دوره المميز في مسلسل “باب الحارة 9″، والتي يؤدي فيها دوره المزدوج والذي يتعلق بشخصيتي النمس والواوي، وحقق بها تألقاً كبيراً وشهرة واسعة، حيث يدخل المشاهد في مواقف كوميدية مضحكة، وتارة أخرى يميل إلى تأدية أدوار الشر المعقدة والتي تتطلب قدرات وموهبة كبيرة من الفنان، ويضرب الخاني موعداً جديداً لمحبيه من خلال تحضير مفاجأة مثيرة، خلال دوره في “باب الحارة 9” في رمضان2017.

والذي يصور الحياة في أحد أحياء دمشق القديمة، وحقق متابعة عربية قياسية مع حلول شهر رمضان من كل عام، علماً أن كتابة الجزء التاسع من هذا المسلسل، الذي يقدم الدراما العربية من خلال البيئة الشامية، أُسندت إلى سليمان عبد العزيز وأما الإخراج فأُوكل إلى “ناجي طعمة”، وأشرف على هذا العمل الفني بسام الملا.

ويقوم الخاني في الجزء التاسع بالجمع ما بين شخصيتي النمس والثانية تتمثل في الواوي، الذي من المفروض أنه قتل في الأجزاء السابقة، وكان الفنان السوري مصطفى الخاني، قد انتهى من تصوير مشاهد دوره في هذا المسلسل في منزل النمس، وكانت شخصية “النمس”، قد حققت في السابق شهرة وقبولاً لدى المشاهد العربي، لذا اضطر كاتب النص، إلى تطوير وجودها في المسلسل عبر سلسلة الأحداث، التي تشد المشاهد من الحلقات الأولى، لينهي المسلسل بخاتمة غير متوقعة.

يذكر أن الفنان مصطفى الخاني، ممثل سوري تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق عام 2001، ويمكن القول أن من أهم أعماله، التي قدمها إلى التلفزيون على وجه الخصوص كانت، الفوارس و المتنبي و الناصر صلاح الدين الايوبي وما ملكت أيمانكم، من إخراج نجدت أنزور، وأبدع في مسلسل بابا الحارة منذ الجزء الرابع.