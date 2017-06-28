الجمهور على موعد مع بابين لمسلسل باب الحارة في رمضان 2018

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سيكون المشاهد العربي خلال رمضان 2018 على موعد مع بث جزئين وبابين من مسلسل “باب الحارة”، بالرغم من أنه كان يروج أن هذا المسلسل السوري، الذي يصور البيئة الشامية في عهد الاحتلال الفرنسي، سوف يتوقف تصويره عند الجزء التاسع، لكن يبدو أن شركة الإنتاج مستمرة في طرح أجزاء جديدة مستقبلاً، لكن هذه المرة من خلال عملين وجزئين منفصلين، على اعتبار أنه تم بيع فكرة المسلسل إلى شركة “قبنض”، التي تبحث عن ممثلين جدد، بينما بسام الملا وشركة “أم.بي.سي” سوف تنتجان جزءاً عاشراً بأبطاله السابقين.

فقد أبرم المخرج السوري بسام الملا اتفاقاً لتحويل ملكية فكرة مسلسل “باب الحارة” إلى شركة “قبنض”، ولا يتعدى الأمر ذلك، حيث لا يحق للمالك الجديد استعمال الشارة ولا الموسيقى التصويرية، وبهذا تعتزم شركة “قبنض” للإنتاج الفني، تصوير مشاهد الجزء العاشر ولكن بوجوه فنية لم يسبق لها المشاركة في الأجزاء السابقة لمسلسل باب الحارة، وإنما من المقرر أن تختار ممثلين جدد وقررت أن تسند مهمة تأليف القصة للكاتب مروان قاووق مؤلف الجزء الأول والثاني.

وبالموازاة مع ذلك فإن المخرج بسام الملا وشركة “أم.بي.سي”، بدورهما سوف يشرعان في التحضير من أجل تصوير جزء عاشر، عن طريق إشراك النجوم السابقين على غرار عباس النوري وصباح الجزائري وميلاد يوسف ومصطفى الخاني.

إذاً منافسة درامية شديدة من المرتقب أن يشهدها السباق الدرامي الرمضاني خلال عام 2018، في ظل مشاهدتنا لمسلسلين منفصلين للجزء العاشر من “باب الحارة”..ويأمل أن ينعكس ذلك على جودة النص واحترافية الإخراج وكذلك الأداء الجيد للفنانين.