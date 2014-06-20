5 عوامل تساعدك في شراء احتياجات ابنائك المدرسية دون إسراف

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زينب سعد

مع موجة ارتفاع الأسعار الكبيرة مؤخرًا، أصبح موسم العودة للمدارس يشكل عبئًا إضافيا على جميع الآباء والأمهات، خاصة إذا كان لديكِ أكثر من طفل في مراحل التعليم المختلفة.. هنا أقدم لكي عزيزتي الأم كيفية إعداد قائمة باحتياجات أبنائك قبل الشراء والالتزام بها في حدود ميزانيتك فكوني معنا..

أولا إعداد القائمة:

ابدئي بالقائمة التي يتم توزيعها في المدرسة باحتياجات كل فصل دراسي، وأغلب المدارس توفر هذه القوائم قبل بدء العام الدراسي، وإذا لم توفر المدرسة مثل هذه القائمة، بإمكانك سؤال أولياء أمور الأطفال الأكبر سنًا عن متطلبات العام السابق.

ثانيا احصري ما لديك بالمنزلِ:

افرزي أغراض العام الماضي، لتعرفي ما إذا كان هناك بعضا منها صالحة لإعادة الاستعمال، فإذا كانت حقيبة العام الماضي بحالة جيدة أو الزي الدراسي بحالة جيدة ومقاسه ما زال مناسبا فلا داعٍ لشراء الجديد.

ثالثا علمي أبناءك شراء الأهم ثم المهم:

هناك بعض الأشياء التي يريدونها الأبناء وتكون ضرورية لهم وبعض الأشياء التي يحتاجونها لتكملة الزينة أو الشكل العام، علميهم أيضا ألا ينساقوا وراء ضغوط الأقران نحو ماركة أو موضة معينة.

رابعا ابحثي عن الأماكن الأفضل في الأسعار:

لا تشتري كل شيء من مكان واحد ابحثي عن أفضل العروض في كل مكان وقارنيها واختاري الأنسب.

خامسا إعادة تدوير بعض الأشياء:

خصصي سلة للورق المستخدم المكتوب عليه من جهة واحدة لإعادة الكتابة على الجهة الأخرى.

سادسا : لا تصحبي أبناءك الصغار أثناء التسوق

إذا كان أطفالك ما زالوا صغارا ويصعب إقناعهم، فلا تصحبيهم خلال التسوق فقد يختارون بعض الأغراض لمجرد أن صور شخصياتهم الكارتونية المفضلة مرسومة عليها، دون اعتبار لقيمتها الفعلية.

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