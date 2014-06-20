بدرية أحمد تنصح الفتيات “خليكي عزيزة نفس ومنطقة محظورة”

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قدمت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد العديد من النصائح للفتيات الشابات في الوطن العربي، اللائي يفتقدن إلى الخبرة خاصة في علاقات الحب والزواج، حرصاً منها على إفادتهن في حياتهن الخاصة، حيث قامت بنشر مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي. تظهر فيه وهي تنصحهم أن يتجنبن الوقوع في الخطأ ويبتعدن عن الخيارات غير الصحيحة.

وحرصت الفنانة بدرية أن تقدم للفتيات نصائح واقعية، أي حتى يكن عزيزات النفس في علاقتهن بالرجال، وكتبت تقول في هذا السياق: “..خليكي عزيزة النفس ..خليكي فوق.. خليكي منطقة محظورة، خليه يجي يدق الباب، أنا أعرف واحدة تقعد معاه على التليفون 24 ساعة.. لتثبت له أنها مخلصة..”.

وواصلت الفنانة تقديم النصائح باستفاضة قائلة: “..لا يا أختي خليكي تقيلة.. احترمي بيتك واحترمي أبوكي وأمك وإخوانك.. مش كل من هب ودب تكلميه في التليفون..”.

تعكف الممثلة الإماراتية بدرية أحمد في الوقت الراهن على تصوير دورها في مسلسل “طماشة 6″، وسوف يعرض هذا العمل الفني في شهر رمضان المقبل، والجدير بالإشارة فإن بدرية ظهرت لأول مرة في مسرحية تحمل عنوان “فالتوه 1″، لكنها اشتهرت في بداية دخولها عالم الفن والتمثيل باسم “بدور تركي”، علماً أن بدايتها الحقيقة جاءت في دور “شمة” في مسلسل يحمل عنوان “المؤذي” سنة 1999.