جوائز البافتا 2017: تغطية كاملة

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أقيمت فعاليات الدورة السنوية السبعين لمهرجان جوائز أكاديمية الفيلم البريطانية المعروفة باسم جوائز البافتا BAFTAs في الثاني عشر من فبراير 2017 في قاعة ألبرت الملكية بالعاصمة الإنجليزية لندن وذلك لتكريم والاحتفاء بأفضل الإسهامات البريطانية والعالمية في إعلاء فن السينما في العام 2016.

يتم منح جوائز البافتا المقدمة من قبل الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون (بافتا) لأفضل فيلم روائي طويل والأفلام التسجيلية من أي جنسية والتي تم عرضها في دور السينما البريطانية خلال العام 2016.

تم الإعلان عن المرشحين لنيل جوائز البافتا في دورتها السبعين في 10 يناير 2017 بواسطة الممثل دومينيك كوبر والممثلة صوفي تيرنر وحاز فيلم La La Land أكبر عدد من الترشيحات في 11 فئة بما في ذلك أهم 4 فئات وهي: أحسن فيلم، أحسن ممثل وأحسن ممثلة في دور رئيسي، وأحسن مخرج، تلاه فيلما Arrival وNocturnal Animals بتسعة ترشيحات لكل منهما.

وكما كان متوقعاً فقد فاز فيلم La La Land بأكبر عدد من الجوائز في مهرجان بافتا لهذا العام بإجمالي خمس جوائز بما في ذلك جائزة أفضل فيلم. داميان شازيل فاز بجائزة أفضل مخرج عن الفيلم ذاته كما نال لينوس ساندجرين جائزة أفضل تصوير وجاستن هيرفيتس بجائزة أحسن موسيقى أصلية ونالت بطلة La La Land إيما ستون جائزة أفضل ممثلة في دور رئيسي. وقد نال فيلما Manchester by the Sea وLion جائزتين لكل منهما حيث نال كينيث لونرجان جائزة أفضل سيناريو أصلي وكيسي أفليك جائزة أحسن ممثل في دور رئيسي وكلتا الجائزتين عن Manchester by the Sea، بينما فاز لوك ديفيز بجائزة أفضل سيناريو مقتبس وديف باتل بجائزة أفضل ممثل في دور مساعد وكلتاهما عن فيلم Lion.

وفي فئات التمثيل أيضاً فازت فيولا ديفيز بجائزة أحسن ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم Fences ومنح المخضرم ميل بروكس جائزة زمالة الأكاديمية عن مجمل إسهاماته في فن السينما.

أبرز الحضور

اختارت دوقة كامبريدج كاثرين ميدلتون فستاناً رقيقاً أسود اللون بنقوش زهرية جميلة من تصميم ألكساندر ماكوين لحضور حفل جوائز الأكاديمية البريطانية للسينما والتليفزيون المعروف باسم بافتا BAFTA للعام 2017 برفقة زوجها دوق كامبريدج الأمير ويليام، الثاني في ولاية العرش البريطاني بعد أبيه ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز.

الحفل تألقت فيه أيضاً نجمات أخريات ونجوم آخرون منهم على سبيل المثال لا الحصر: إيما ستون، ناعومي هاريس، نيكول كيدمان، إميلي بلنت، ميريل ستريب، ميشيل ويليامز، إيمي آدمز، بنيلوبي كروز، مؤلفة سلسلة أعمال “هاري بوتر” جيه كيه رولنج، فيولا ديفيز، إيدي ريدماين وزوجته هانا بجشاوي، إيزابيل هوبير، ناعومي ريبيس، ثاندي نيوتون، الزوجان سام وآرون تيلور جونسون، فيليسيتي جونز، جيسيكا براون فيندلاي، توم فورد، برايس دالاس هوارد، جوليا ستايلز، ديزي ريدلي، صوفي تيرنر، تيلور هيل، هوليداي جرينجر، أنيا تيلور جوي، وإيلا بيرنل.

القائمة الكاملة للفائزين بجوائز بافتا للعام 2017

1- أحسن فيلم: LA LA LAND

2- أبرز فيلم بريطاني: I, DANIEL BLAKE

3- أحسن فيلم بلغة غير الإنجليزية: SON OF SAUL (المجر)

4- أحسن فيلم تسجيلي: 13TH

5- أحسن فيلم رسوم متحركة: KUBO AND THE TWO STRINGS

6- أحسن مخرج: داميان شازيل عن فيلم LA LA LAND

7- أحسن سيناريو أصلي: كينيث لونرجان عن فيلم MANCHESTER BY THE SEA

8- أحسن سيناريو مقتبس: لوك ديفيز عن فيلم LION

9- أحسن ممثل في دور رئيسي: كيسي أفليك عن دوره في فيلم Manchester by the Sea

10- أحسن ممثلة في دور رئيسي: إيما ستون عن دورها في فيلم La La Land

11- أحسن ممثل في دور مساعد: ديف باتل عن دوره في فيلم Lion

12- أحسن ممثلة في دور مساعد: فيولا ديفيز عن دورها في فيلم Fences

13- أحسن موسيقى أصلية: جاستن هيرفيتز عن فيلم LA LA LAND

14- أحسن تصوير سينمائي: لينوس ساندجرين عن فيلم LA LA LAND

15- أحسن مونتاج: جون جيلبرت عن فيلم HACKSAW RIDGE

16- أحسن تصميم إنتاج: ستيوارت كريج وأنا بينوك عن فيلم FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM

17- أحسن أزياء: مادلين فونتين عن فيلم JACKIE

18- أحسن ماكياج وشعر: جيه روي هيلاند ودانيال فيليبس عن فيلم FLORENCE FOSTER JENKINS

19- أحسن صوت: كلود لا هاي، بيرنار جاريبي ستروبل، وسيلفان بيلمار عن فيلم ARRIVAL

20- أحسن مؤثرات بصرية خاصة: روبرت ليجاتو، دان ليمون، أندرو آر جونز، وآدم فالديز عن فيلم THE JUNGLE BOOK

21- أحسن فيلم رسوم متحركة بريطاني قصير: A LOVE STORY

22- أحسن فيلم بريطاني قصير: HOME

23- جائزة EE لأحسن نجم صاعد (بتصويت الجمهور): توم هولاند