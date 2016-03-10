دراسة: الرجل الأصلع أكثر رجولة وأجدر بالثقة

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قد لا تجد بعض النساء في الرجل الأصلع الجاذبية، وأخريات قد ينجذبن له، إلا أن صدرت دراسة مؤخراً كشفت أن الرجال “الصلع” أجدر بالثقة وأكثر رجولة ! فهم يتسمون بالقوّة والتأثير على من حولهم، بالإضافة إلى كونهم أجدر بالثقة، مقارنةً بالرجال الذين يفضلون المحافظة على طول شعرهم.

وقالت الدراسة: (أن الرجال الذين يقومون بحلق رؤوسهم بالكامل، ينظر إليهم من قبل الآخرين على أنهم أكثر رجولة، وأقدر على فرض سيطرتهم على من حولهم).

وأضافت الدراسة: “الرجال الصلع لديهم فرص العمل بمركز قيادي أكثر من أقرانهم من الرجال الذين يحافظون على طول شعرهم، فالرجال الصلع أجدر بالثقة وأكثر رجولة وذلك بسبب السمات الرجولية التي تظهر جلياً عليهم، الأمر الذي يوصلهم إلى المراكز القيادية على حساب الرجال ذوي الشعر”.

وكشفت الدراسة عن عدد من الصور لرجال صلع وآخرين بشعر، حيث طلب من المشاركين في البحث أن يسجلوا أرقاماً تصاعدية للصور التي تظهر أعلى ملامح القوة والقدرة على التأثير، بالإضافة إلى أكثر الأشخاص الجديرين بالثقة، لتظهر الأرقام أن الرجال الصلع احتلوا أعلى المراتب.

وأظهرت الدراسة أن بعض الصور التي تم إطلاع المشاركين عليها، كانت لذات الأشخاص قبل وبعد حلق رؤوسهم، حيث أشارت النتائج إلى أن الرجال الصلع يظهرون أطول بنحو الإنش (2.5 سنتيمتر)، بالإضافة إلى ظهورهم بمظهر أقوى من صورهم قبل حلق رؤوسهم وبنسبة 13 في المائة.

وحثّ الباحثون الرجال الذين يعانون من مشاكل تساقط الشعر، على الإقدام على حلق رؤوسهم بشكل كامل، حيث إن ذلك سيؤدى إلى رفع جاذبيتهم مقارنةً مع الأشخاص الذين يعانون من مشاكل تساقط الشعر، ويحافظون على ما تبقى من شعرهم.