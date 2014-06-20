للرجل الأصلع فقط ….. 7 أمور عليك الانتباه لها عند زراعة الشعر

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“الصلع” الذي يصاب فيه قطاع كبير من الرجال في العالم لم يعد مشكلة حقيقية في وقتنا الحالي مع انتشار ونجاح عمليات زرع الشعر التخصصية عند الاطباء أو في المراكز المتخصصة، لكن إذا فكرت في إعادة الشعر الكثيف إلى رأسك وقررت ” الزراعة” فانتبه إلى الآتي:

1- تعتبر عملية زراعة الشعر عملية تجميلية جراحية حساسة خصوصاً أثناء مرحلة الاقتطاف التي تتطلب خبرة وكفاءة عالية فقد تتعرض الأعصاب الموجودة في الرأس للخطر المحدق و بالتالي لابد أن تعمل العملية عند طبيب مختص و تحت مراقبته.

2- لابد أن تجري عملية زراعة الشعر في أجواء صحية عالية الجودة واعلم أن المدة التي تستغرقها العملية تقدر حسب مساحة منطقة الصلع لديك أو الأماكن الذي تريد زراعة الشعر فيها وحسب عدد البصيلات التي يستلزم زراعتها. ولكن بالعموم تتفاوت مدة العملية بين 6-9 ساعات. وخلال فترة العملية يمكنك أخذ راحة أو قراءة مجلة أو مشاهدة التلفاز أو ممارسة أي نشاط آخر فأنت ستكون بكامل وعيك.

3- تتم عملية زراعة الشعر تحت التخدير الموضعي فلن تشعر بأي ألم أثنائها. أما بعد العملية فقد يكون هناك قليل من الألم أو الورم ولكنه سرعان ما يزول. وعليك الالتزام بنصائح الطبيب فيما يخص العناية بالمنطقة المزروع بها.

4- عليك انتقاء مركز متخصص وعلى أعلى مستوى من الاحترافية ويستخدم في عمليات زراعة الشعر التي يجريها أفضل المعدات التكنولوجية وأحدث التقنيات في زراعة الشعر مثل وجود وحدة اقتطاف للحويصلة FUE لا تسبب أي آثار على الرأس بعد العملية سواءاً في المنطقة المانحة للشعر أو المنطقة المزروعة بالشعر.

5- من المفروض أن نعرف أنه سيتم أخذ الشعر من المنطقة الخلفية لرأسك و الواقعة فوق الرقبة والتي يطلق عليها اسم المنطقة المانحة. ويعتمد عدد الشعرات التي سوف يتم زرعتها أولاً على مساحة وكثافة شعر المنطقة المانحة لديك وثانياً على مساحة منطقة الصلع وسوف يتم أخذ 30% من المنطقة المانحة ولهذا لن يخف الشعر في هذه المنطقة وسيكون المنظر طبيعي فهو لن يتتأثر بالاقتطاف وسينمو كامل الشعر المزروع ولن يتعرض للتساقط مرة أخرى لمدى الحياة.

6-بعد عملية زراعة الشعر ب 7-10 أيام ستذهب جميع بقايا العملية والقشور وسيعود الشكل الطبيعي لفروة رأسك خلال تلك الفترة ويمكنك العودة إلى حياتك اليومية بشكل طبيعي بعد العملية بيوم واحد لكن بشرط أن لا تكون نشاطات مرهقة وتعرض المنطقة المزروعة للخطر.

7- عليك أن تعلم أن الشعر المزروع سينمو بعد شهر من العملية. في المرحلة الأولى من إجراء العملية و كنتيجة طبيعية سيتساقط الشعر المزروع كلياً أو جزئياً ولكن لا داعي للقلق من هذه المرحلة لأنها مرحلة طبيعية في عملية زراعة الشعر. و سيبدأ الشعر المتساقط بالنمو بعد مرور أقل من شهرين وخلال ما يقارب 8-12 شهر سيظهر الشعر بالشكل النهائي والطبيعي وبالشكل المنتظر.