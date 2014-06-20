بلقيس المولعة بالقفطان ……تألقها بأعياد الكويت في “قصتكم شنو” يحقق 2 مليون مشاهدة

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تنجذب النجمة اليمنية الشابة بلقيس كثيراً إلى زي “القفطان”، بل وتعد من المولعات بارتدائه، بالنظر إلى كونه يحافظ على وقار المرأة وفي نفس الوقت يبرز جمالها ويمنحها أناقة رفيعة. ومن المعروف أن “القفطان” يحظى باهتمام العديد من المصممين خاصة من المغرب العربي، بهدف عصرنته وتنويع قصاته وهذا ما يزيد من الترويج لاقتنائه.

كشفت الفنانة اليمنية المتألقة بلقيس فتحي، عن عشقها الكبير لارتداء القفطان، وجاء ذلك على حسابها الخاص على موقع “أنستغرام” الشهير، ونقف على أهم ما تضمنه تصريحها: “..القفطان أو التكشيطة للأمانة من أجمل الملابس، التي تبرز أنوثة وجمال المرأة مع الحفاظ على الوقار والستر.. حقيقي مهما لبست فساتين من أكبر المصممين بالعالم يظل حبي للقفطان موضوع ثاني..”.

آخر كليب طرحته بلقيس تضمن أغنية تحمل عنوان “قصتكم شنو”، احتفاء بمناسبة العيد الوطني للكويت، وجاءت من كلمات سعد المسلم وقام بتلحينها فهد الناصر ووزعها ربيع الصيداوي، وكانت قد شاركت الفنانة المتألقة بلقيس الدمية الشهيرة “أبلة فاهيتا”، وحقق هذا الكليب في ظرف قياسي وجيز عدد مشاهدات عالية عبر موقع “اليوتوب”، حيث تجاوزت ال2مليون مشاهدة، والإطلالة الأخيرة لبلقيس كانت ساحرة، حيث فضلت أن تنتق فيها فستان ضيق أبرز منحنيات جسدها، وكشف عن جمال قوامها، وجاء من توقيع المصممة السعودية تيما عبيد، خلال حفل زفاف خاص أحيته لصالح إحدى العائلات السعودية في مدينة الرياض، ومما زاد في أناقة اليمنية بلقيس نجاحها في اختيار تسريحة بسيطة من خلال إسدال شعرها على كتف واحد، واختارت التزين بأحمر شفاه قوي ولامع، تناسق مع لون الفستان الأسود فزاد من سحر إطلالتها.