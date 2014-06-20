الفنانة بلقيس تدخل عش الزوجية بزفاف أسطوري

شارك

في ليلة من ألف ليلة وليلة احتفلت الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي بزفاف يشبه الأساطير. فقد أقيم الحفل بفندق أرماني ببرج خليفة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد شهد الحفل حضور عدد من شيوخ دول الخليج والأمراء وسفراء الدول إلى جانب النجوم والإعلاميين مثل حسين الجسمي والذي أحيا حفل الزفاف إضافة إلى لجين عمران وعلا الفارس والفنانة المصرية شرين عبد الوهاب وعبادي الجوهر وماجد المهندس ووليد الشامي وهند البحرينية وفايز السعيد والإعلامي اللبناني نيشان.

كانت الفنانة بلقيس قد وجهت الدعوة لجمهورها لمتابعة حفل الزفاف لايف من خلال صفحتها على فيسبوك قائلة” اللي يحب يشاهد حفل زفافي لايف يسوي لي إضافة على فيسبوك … مو حرماكم من شي” وبالفعل استطاع الجمهور متابعة الحفل لحظة بلحظة عبر صفحتها الرسمية.

دخلت بلقيس القاعة على أنغام زفة خاصة بها من غناء حسين الجسمي وماجد المهندس. بدأ الحفل بزفة سعودية ثم زفة مغربية ومصرية ويمنية(من المعروف أن بلقيس يمنية الأصل ولكنها حصلت على الجنسية الإماراتية).

كانت هناك العديد من الفقرات الممتعة لا سيما فقرة غناء المطربة السعودية وعد. وقد ارتدت العروس فستانها الأول في بداية الحفل وهو من تصميم المصممة السعودية تيما العابد حيث احتوى على 24 ألف قطعة ألماس وقد تطلب 1500 ساعة من العمل، كما تزينت بمجوهرات من دار لازوردي صممت خصيصا لهذه المناسبة.

في النصف الثاني من الحفل ارتدت بلقيس فستان آخر من تصميم اللبناني نيكولا جبران. أما العريس رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف فقد ارتدى الزي السعودي التقليدي خلال الجزء الأول من الحفل ثم ارتدى بعد ذلك بدلة رسمية من تصميم روبرتو كافاللي.

استمر الحفل ليلة الخميس الماضي وحتى الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة في ليلة شبهها البعض بأنها ضمن ليالي الزفاف المستمدة من كتب الأساطير.