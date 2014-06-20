رغيف موز بطبقة كريمية

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* المقادير تكفي لعمل رغيف واحد وزنه 900 جم يعطي 8 إلى 10 حصص طعام.

المقادير

رغيف الموز

200 جم طحين قمح سادة

1,5 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

100 جم زبدة طرية غير مملحة

200 جم سكر ذهبي ناعم

2 بيضة كبيرة

ملعقة صغيرة خلاصة فانيليا

3 موزات ناضجة مهروسة

طبقة الكراميل الكريمية المملحة

75 جم زبدة طرية غير مملحة

75 جم صوص كراميل مملح (أنظري الوصفة المذكورة منفصلة هنا وقومي بعمل نصف كمية الصوص المذكورة في الوصفة)

150 جم سكر بودرة

التجميع

رقائق أو شرائح موز للتزيين

الطريقة

أولاً: رغيف الموز

1-يسخن الفرن إلى 180 درجة مئوية ويدهن قالب خبز 900 جم خفيفاً بالزبدة ويبطن بورق الزبدة.

2- يتم خلط الطحين والبيكنج باودر في وعاء ويترك الخليط جانباً.

3- في وعاء منفصل يتم ضرب الزبدة والسكر معاً حتى نحصل على خليط خفيف وهش وذلك باستعمال مضرب كهربائي يمسك باليد. تضاف البيضتان، الواحدة تلو الأخرى مع الحرص على اندماج الأولى في الخليط تماماً قبل إضافة البيضة الثانية. تضاف خلاصة الفانيليا مع البيضة الثانية ثم يضاف الموز المهروس وتخلط جيداً مع باقي المكونات.

4- أخيراً، نضيف خليط الطحين ويضرب الكل حتى تمام الامتزاج والحصول على خليط عجيني ناعم.

5- يصب الخليط العجيني الناعم في قالب الخبز المجهز ويخبز في الفرن لمدة 45 إلى 60 دقيقة، بعدها يترك الرغيف ليبرد في قالبه قبل نقله فوق شبكة معدنية ليبرد تماماً.

6- في الوقت الذي يبرد فيه الرغيف نقوم بعمل الطبقة الكريمية المملحة.

ثانياً: طبقة الكراميل الكريمية المملحة

في وعاء يتم ضرب الزبدة مع صوص الكراميل حتى تنعم باستخدام خلاط كهربائي يمسك باليد. نضيف سكر البودرة ويضرب على سرعة منخفضة حتى تمام الاندماج ثم يضرب الكل لمدة 30 إلى 60 ثانية على سرعة متوسطة حتى نحصل على خليط ناعم ومتجانس وخال من التكتلات.

ثالثاً: التجميع

يدهن أعلى الرغيف المبرد بطبقة الكراميل الكريمية المملحة ويزين بصف من رقائق أو شرائح الموز المجففة بطول المنتصف.

يتم حفظ أي رغيف لم يتم تناوله في وعاء محكم الإغلاق وغير منفذ للهواء في درجة حرارة الغرفة لمدة 3 – 4 أيام.

وصفة صوص الكراميل المملح

*هذه المقادير تكفي لعمل 150 جم من صوص الكراميل المملح.

* ملاحظة: هذا سائل شديدة السخونة، لذلك يجب توخّي الحرص والحذر عند صنعه.

المقادير

110 جم سكر بلوري

3 ملاعق ماء

125 مليلتر كريمة دوبل

ملعقة صغيرة من زهرة الملح

الطريقة

1-يتم صب السكر والماء في قدر نظيفة متوسطة الحجم على نار متوسطة الحرارة ولا يتم تقليب الخليط لئلا يسبب ذلك تبلر شراب السكر. يتم تحريك القدر دوامياً بين الحين والآخر برفق حتى يذوب كل السكر.

2-ترفع الحرارة إلى الدرجة العالية ويترك الشراب ليغلي ويتحول لونه إلى الذهبي الجميل.

3-أثناء غليان شراب السكر، يتم صب الكريمة في قدر منفصلة على نار متوسطة الحرارة ونضيف زهرة الملح. تسخن حتى تبدأ في التدخين (حوالي 80 درجة مئوية إذا استعملت ترمومتر سكر). نقلل الحرارة إلى ما بين المتوسط والمنخفض مع التحريك بين الحين والآخر لمنع تكوين جلد على أعلى الكريمة ولا يتم تركها لتغلي.

4-بمجرد أن يجهز شراب السكر نرفعه من على النار ونضيف على الفور جزءاً صغيراً من الكريمة الساخنة. يتم التحريك بسرعة بملعقة خشبية لمنع الالتصاق بقعر القدر. ويجب توخي الحرص عند إضافة الكريمة لأن الفقاعات ستخرج منها وترتفع بسرعة كبيرة جداً ما يخرج منها بخاراً ساخناً ويمكن أن تبقبق.

5-تدريجياً نقوم بإضافة باقي الكريمة بكميات صغيرة ونستمر في التقليب أثناء إضافة الكريمة.

6-نقوم بصب الصوص في وعاء يتحمل الحرارة ويترك ليبرد أثناء تجهيز باقي الوصفة.