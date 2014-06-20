أسرار جمالية لا تخطر على البال في قشرة الموز

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يعتبر الموز من الفواكه المتوفرة طوال السنة فلا يرتبط وجوده بموسم معين، ويُنصح به ضمن غذاء المرضى لأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم كالبوتاسيوم وفيتامين ب والألياف والأحماض العضوية.

لكن الأهم من هذا كله هو تميز قشرة الموز باحتوائها على نسبة رائعة من العناصر الغذائية المتوفرة في ثمرة الموز والتي يمكن استغلالها لتحضير الخلطات الطبيعية والمستحضرات التجميلية الخاصة بالعناية بالبشرة والشعر.مثل

يعتني بأسنانك:

يساعد قشر الموز في إكساب الأسنان بريقاً وبياضاً رائعاً عندما تقومين بتدليك أسنانك بقشرة الموز لمدة دقيقة.

يزيل حب الشباب:

يحتوي قشر الموز على عناصر ومواد مضادة للأكسدة تساعد في القضاء على البكتريا المسببة لحب الشباب المزعج، ولهذا قومي بوضع قشر الموز على المناطق المصابة بحب الشباب

يرطب بشرتك:



يحتوي قشر الموز على ألياف غذائية تساعد على ترطيب البشرة وتغذيتها بالعناصر التي تحتويها، ويمكنك إضافة صفار البيض لها لتحصلي على خلطة طبيعية رائعة لترطيب البشرة وتنقيتها من الغبار العالق بأنسجتها.

يداوي الجروح:



يمكنك الاستعانة بقشر الموز للتخلص من آثار الجروح من على البشرة، فقشر الموز يساعد في التخلص من خلايا الجلد الميتة واستبدالها بأخرى جديدة، كما يمكنك استخدام قشر الموز للتخلص من آثار لدغات البعوض لترطيبها البشرة المصابة وتخفيف الحكة الناتجة عن اللدغات.

يخلصك من الهالات السوداء:

يساعد قشر الموز في التخلص من الهالات السوداء أسفل العينين والناتجة عن الإجهاد واضطرابات النوم، ويمكنك إضافة فرم قشر الموز للحليب والعسل للحصول على خلطة طبيعية لعلاج الهالات السوداء والتخلص منها.