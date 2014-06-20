معرض “بازل وورلد” الشهير يحتفل بمئويته الأولى

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تقام في الفترة من 27 إلى 30 مارس الجاري فعاليات معرض بازل العالمي للساعات والمجوهرات لعام 2017 في مدينة بازل السويسرية في دورة سنوية شديدة الخصوصية حيث يحتفل المعرض بذكرى مرور مائة عام على انطلاقته حيث أقيمت دورته السنوية الأولي في العام 1917.

وعلى نطاق عالمي يعتبر معرض بازل وورلد والصالون الدولي للساعات الراقية SIHH الذي يقام قبل بازل وورلد بشهرين تقريباً في العادة بجنيف، الحدثان الأهم في الصناعة سنوياً لعرض مبتكرات الساعات والمجوهرات، علماً بأن SIHH كان قد انطلق أول مرة في العام 1991.

ويضم معرض بازل وورلد التجاري العالمي للساعات والمجوهرات الذي يتم تنظيمه كل ربيع في بازل بسويسرا نحو 2100 دار ساعات من أكثر من 45 دولة، بما في ذلك عدد من كبريات ماركات الساعات والمجوهرات في العالم، وكذلك شركات متخصصة في الأحجار النفيسة، ويجذب المعرض أكثر من 94,000 زائر.

يعود تاريخ معرض بازل وورلد إلى عام 1917 حيث انطلق تحت اسم معرض شفايتسر موسترميسّه بازل “موبا”( Schweizer Mustermesse Basel muba) وخصص فيه قسم للساعات والمجوهرات. وفي عام 1925 تم دعوة العديد من صناع الساعات قبل أن يأتي عام 1931 والذي أقيم فيه لأول مرة جناح خاص للساعات السويسرية في معرض “شفايتسر أورينميسّه” أو معرض الساعات السويسرية

وبعد معرض الملتقى الأوروبي في العام 1972 تمت دعوة شركات من فرنسا وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة، وفي العام 1983 غيّر المعرض اسمه إلى بازل BASEL وبجوار الاسم رقمان يشيران إلى العام الذي يقام فيه، مثل بازل 83 أو BASEL 83.

وفي عام 1986 تم إدخال شركات من خارج أوروبا لأول مرة، ما يعكس تزايد عدد الزوار من خارج القارة العجوز، وفي عام 1995 تم تغيير اسم المعرض إلى بازل 95 – المعرض العالمي لساعات اليد وساعات الحائط والمجوهرات، وجاء عام 1999 لتتم إضافة قاعة جديدة للعرض بمساحة 36 ألف متر مربع، وشهد العام 2000 زيادة نسبتها 6% في الزوار التجاريين.

وفي عام 2003 أعيد تسمية المعرض بـ”بازل وورلد، معرض الساعات والمجوهرات، وبعد ذلك بعام، أو في 2004 ومع إدخال مجمع جديد للصالات فقد زادت مساحة بازل وورلد إلى 160 ألف متر مربع ليجذب أكثر من 89 ألف زائر.