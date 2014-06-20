بسمة الديجاني: تصاميمي تظهر المرأة قوية لكن تشع أنوثة

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اقتحمت المراة العربية وتحديدا المرأة الخليجية عالم تصميم الأزياء من أوسع أبوبه وتركت الكثيرات منهن بصمة مميزة ولمسة خاصة في هذا المجال لفتت الأنظار لهن والمصممة السعودية بسمة الديجاني استطاعت تحقيق التفرد في دنيا الموضة بفضل تصاميمها المميزة ذات المذاق الخاص التقيناها لنتعرف أكثر على هويتها في عالم الموضة

كيف كانت إنطلاقتك في عالم الأزياء؟

بداياتي كانت منذ الصغر من خلال اقتناء مجلات الموضة والإطلاع على كل ما هو جديد في عالم الأزياء، و مع مرور السنوات اصبحت متابعة جيدة للموضة،حتى تحول هذا الاهتمام إلى إصرار, فبدأت بخطوة كانت بسيطة على نطاق الأهل و الأصدقاء و كان لهم إنطباعاً جيداً مما شجعني للتوسع ودخول عالم تصميم الأزياء.

هل تكفي برايك الموهبة لصنع مصمماً؟

أنا مع التخصص والدراسة ولكن قبل ذلك يجب أن تكون الموهبة والرغبة حاضرة في هذا المجال, فالموهبة هي المفتاح لعالم الأزياء، ولكن الدورات و ورش العمل والممارسة تفتح للمصممة آفاقاً جديدة وخبرات مختلفة في هذا العالم.

ما هو تقيمك للمصمم الناجح؟

المصمم الناجح يأتي بتصاميم تعجب الناس،لكن وحده المصمم المبدع يأتي بتصاميم تعلق في أذهان الناس بعد أن تنال إعجابهما فأنا دوماً أفتن بالبصمة التي يتركها عمل الأشخاص أكثر من العمل نفسه، لذلك أحرص على أن تكون لي بصمة في عالم الموضة

هل متابعة صيحات الموضة مهمة؟

بالتأكيد خصوصا أن الموضة في السنوات الأخيرة أصبحت متجددة بشكل سريع، ففي السابق كانت الموضة تبقى سنة أو أكثر على نمط معين،ولكن الآن أصبحت الموضة متغيره في كل موسم، وأنا كمصممة أزياء أحرص دائما على معرفة كل ما هو جديد والبحث عن ما يلبي جميع الرغبات.

ماهو الستايل أو الأسلوب التي تتبعيه؟

أركز في تصاميمي على فخامة القماش، فهو وحده الذي يلهمني بالتصميم، وقد اعتمدت منذ بدايتي على تصميم أزياء تتماشى مع كل المتطلبات المحلية والعالمية، فالفساتين التي أصممها تخلط ما بين الأسلوبين الشرقي والغربي.

كما أني انتبه وأدقق في تفاصيل كل قطعة، فمن خلال تصاميمي أظهر المرأة قوية وواثقة من نفسها وفي الوقت نفسه تشع بالأنوثة.

حدثينا عن اخر مجموعة لك والتي تم تصويرها في شوارع لندن؟

في البداية وضعت أساسيات المجموعة، وتعمدت أن تكون مختلفة عن أي مجموعة سبقتها،من خلال إبراز قماش واحد وإضافة خامات أخرى بألوان مختلفة,فأنا أعتبر نفسي من المصممات الكلاسكيات، فأنا أحرص على البحث دائما عن شكل المرأة الكلاسيكية في تصاميمي، عدها بدأت البحث عن إحدى عواصم الموضة ليتم التصوير بها، فاخترت لندن وقمت بتصوير الكولكشن في أهم معالمها وشوارعها بين زحمة الناس .

هل حققت مجموعتك الأخيرة نجاحا؟

الحمدلله نعم، لقد قمت بتصوير المجموعة على عارضات أزياء برازليات،واستخدمت أقمشة مستوردة من الإمارات، واعتمدت على فريق تصوير بريطاني.

بما تنصحين كل فتاة تبحث عن ما يناسبها؟

أنصح كل فتاة بأن ترتدي ما يليق بجسمها وشخصيتها، واللون الذي يناسبها.فبعض الموديلات العصريَّة لا تناسب تقاليد الفتاة العربيَّة،لكن من الممكن أن تواكب الموضة بالألوان والأشكال العصريَّة…فالفتاة العربية تختلف كثيرا عن غيرها.

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