حضور قوي لأزياء المصممة الكويتية بسمة السلطان في باريس

شارك

وسط حضور غير عادي افتتحت المصممة العالمية الكويتية بسمة السلطان عروض قفطانوس الدولية في باريس ضمن فعاليات أيام الموضة بمجموعتها الأنيقة والتي عبرت من خلالها عن الروح الكلاسيكية للمرأة العربية مع فستان زفاف ذهبي بعيداً عن النمط المعروف والمحصور في اللون الأبيض كما أن ألوان الباستيل التي ميزت مجموعتها أعطت رونقاً للمجموعة ولقد قدمت اللجنة المنظمة درعاً تكريمياً لها عن مشاركتها وحضورها القوي في أكبر المحافل الدولية الخاصة بعالم الموضة كما تم اعتماد مشاركتها سنوياً وهو الأمر الذي يعد فخراً للمرأة الكويتية والخليجية.

ولقد عبرت المصممة الكويتية المتميزة بسمة السلطان عن سعادتها الكبيرة بهذا التكريم وبمشاركتها ضمن فعاليات الحدث الذي صنفته كأقوى منصة عربية لعروض الأزياء التي تقام في أوروربا مشيدة بالدور الكبير الذي قامت به اللجنة المنظمة في شخص رئيسها التنفيذي أسامة بن خليفة

ولقد عبرت عن رأيها في المرأة الكويتية وكيف أنها ذواقة لأبعد الحدود، وتعرف الجيد والمميز والفريد وتعرف ما يناسبها وتجيد انتقاء ملابسها بشكل كبير وربما تضفي عليها لمسات خاصة بها، ولهذا السبب نجد المرأة الكويتية قد وصلت إلى تأسيس دور أزياء تحوي تصاميمها الخاصة واحتكرت وكالات عالمية، ولقد أكدت السلطان على اعتزازاها وفخرها لكونها امرأة كويتية.

وعن عالم الموضة ترى بسمة السلطان أنه ليس كل ما يطرح في عالم الموضة يصلح للمرأة الخليجية، كما أن ذوق المرأة الخليجية صعب جداً، فهي تهوى البساطة الراقية والمتجددة، والمرتبطة بالفخامة، وقالت بسمة أن المرأة الشرقية بصورة عامة ترغب في ارتداء الزي البسيط الفخم الذي يحتاج إلى لمسات إبداعية وأفكار متغيرة دائماً وهذا هو ما تحرص على تقديمه في تصميماتها لها.

وتختتم السلطان حديثها معنا قائلة: أود أن أقول لكل امرأة كوني أنت بكل أنوثتك وجمالك الخارجي والداخلي، وكوني دوماً أغلى من القطعة التي ترتديها، فالأزياء تكون أجمل بجمال صاحبتها، واعلمي أنه لا يوجد أغلى من نفسك لتحبيها وتدلليها، وأسألك أن تظهري دوماً ثقتك بنفسك فهي الطريق الصحيح نحو نجاحك وتميزك، واذا كان لديك فكرة أو حلم فابدئي على الفور في تحقيقه ولا تتواني لحظة واحدة فطريق الألف ميل يبدأ بخطوة ومن غرس ثماره ورواها بعناية لابد وأن يحصدها بإذن الله.

جديراً بالذكر أن المصممة العالمية الكويتية بسمة السلطان هي سيدة أعمال وصاحبة وكالات عالمية في الكويت ودول الخليج العربي دخلت عالم الأعمال وعمرها 17 سنه وبدأت في عالم العقارات والأسهم وتولت إدارة شركة العقار التي يملكها والدها ثم اتجهت بعد ذلك إلى تنمية هوايتها في تصميم الملابس واشتركت في عدد كبير من الأعمال والأنشطة الخيرية وانتسبت لأكثر من جمعية خيرية في الدول العربية والخليجية وحصلت على عضويتها، ولقد تم اختيارها مؤخراً كأفضل مصممة في “فاشن ويك” واعتماد موديلاتها في أسبوع باريس للموضة.