أوراق الغار تخلصك من الحشرات المنزلية

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من الطرق الشائعة التي نتخلص بها من الصراصير والحشرات الزاحفة والطائرة في المنزل هي المواد الكيمائية ولكن هذه المواد تشكل خطورة إذا كان في البيت أطفال ناهيك عن الأضرار التي تتسبب فيها للأشخاص الذين يعانون من حساسية الصدر، لذلك لابد من اللجوء لبدائل طبيعية للتخلص من هذه الحشرات إليكم بعضها

النظافة

لا تتركي بقايا الطعام مكشوفة في المطبخ لأن رائحة الطعام تجذب الحشرات.

اذا زينتي صحن فواكه كبير لابد من تغطيته بغطاء خفيف لإبعاد الذباب عنه.

تخلصي من القمامة في المطبخ سريعاً حتى لو كان كمية بسيطة حتى لا تكون ملاذاً للصراصير والنمل.

ثانيا: الوصفة السحرية

كل ما سوف تحتاجينه أوراق الغار (ورق اللوري) وهي أوراق أشجار عطرية تباع لدى محلات العطارة.

طريقة الإستعمال

ضعي ورقة من أوراق الغار في كل ركن من أركان المنزل، كما يمكنك طحن ورق اللوري حتى يصبح مسحوقاً ناعماً، ثم ضعيه في الشقوق أو الأركان التي تتجمع فيها الحشرات، عندها ستختفي تماماً وعليكم بالتجربة.

يعمل ورق الغار على طرد الحشرات نظراً لأنه نبات عطري فتكرهه الحشرات وتهرب خارج المكان بدون عودة مرة أخرى

أعيدي التجربة كل أسبوعين مرة لمدة 6 أسابيع لان ورق الغار يفقد رائحته النفاذة مع مرور الوقت.

نصيحة :

عودي اطفالك على النظافة منذ الصغر فكثيراً من الأطفال يرمي باقي طعامه أو أكياس الشيبس أو أوراق الشيكولاته تحت السراير أو تحت الكنب وهذا سبب أساسي في انتشار الصراصير والنمل في المنزل، عالجي السبب تتجنبي الداء.