فوز “بين الجد والهزل” بجائزة أيام الشارقة المسرحية

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فاز العرض المسرحي لفرقة مسرح الفجيرة “بين الجد والهزل” بجائزة أفضل عرض مسرحي متكامل في مهرجان أيام الشارقة المسرحية في دورته الـ 27، وحصد العرض جوائز أفضل أزياء وأفضل إكسسوار وأفضل مؤثرات صوتية وموسيقية وأفضل إضاءة.

تناول العرض أساليب جر الشباب نحو العنف والتشدد والتلاعب بأفكارهم تحت ستار الدين من خلال ساحات القتال والتكفير والتفجير، وهو من تأليف جمال الصقر وإخراج حسن رجب.

وفازت ميرة علي بجائزة أفضل ممثلة، وفاز جمال السميطي بجائزة أفضل ممثل، ونال إسماعيل عبد الله جائزة أفضل تأليف عن مسرحية “البوشية”، وفاز بجائزة أفضل إخراج مسرحي حسن رجب.

شارك بالدورة السابعة والعشرين لأيام الشارقة المسرحية 12 عرضاً إماراتياً تنافست أربعة منها فقط على الجوائز، وأقيم حفل الختام في قصر الثقافة بالشارقة بحضور الفرق المشاركة وعدد من الفنانين الإماراتيين والخليجيين.

وفي كلمته الختامية أعلن الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة عضو المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات تأسيس “أكاديمية الشارقة للفنون” ليتم فيها تدريب وتأهيل عشاق المسرح.

وقال بحسب وكالة “رويترز” أنه تم الاطلاع على عدد من التجارب العالمية الرائدة في مجال أكاديميات الفنون المسرحية للتعاون معها والاستفادة منها المادة الأكاديمية والتقنيات وتكوين الخشبة المسرحية وغيرها