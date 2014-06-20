عين الحسود أصابته… بيومي فؤاد في المستشفى

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كثيرا ما تعجب الجمهور في جميع أنحاء الوطن العربي من الظهور المتكرر للنجم المصري بيومي فؤاد. وخلال الموسم الرمضاني الماضي احتل بيومي فؤاد المركز الأول من حيث عدد الأعمال الدرامية التي شارك بها، وكان من الصعب أن تتابع مسلسل رمضاني مصري دون أن تشاهد بيومي فؤاد ناهيك عن البرامج الترفيهية والإعلانات الدعائية للعديد من السلع لدرجة أن ابنه سخر ذات مرة من مشاركة والده في 9 مسلسلات في ذات الوقت، وذلك من خلال مشاركة قام بنشرها الإبن على فيسبوك.

اليوم يصاب الفنان بيومي فؤاد بوعكة صحية شديدة، استدعت نقله إلى المستشفى بل وأكد الأطباء أن الحالة خطيرة، كما نصحوا بضرورة البقاء في المستشفى تحت الملاحظة لمدة لا تقل عن اسبوع.

وفور انتشار الخبر بوسائل الإعلام اشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي بالتساؤل عن الحالة الصحية للنجم المحبوب إلا أن الأمر لم يخلو من روح الفكاهة أيضا.

حيث شارك عدد كبير من الجمهور بالتعليق على الخبر وأفاد البعض بأن عين الحسود قد أصابت بيومي فؤاد، وذلك في إشارة إلى الأعمال الكثيرة التي يشارك فيها، بدوره أكد نقيب الممثلين الفنان ” أشرف زكي” أن الحالة الصحية للنجم بيومي فؤاد تتحسن تدريجيا.