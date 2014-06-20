“الجميلة والوحش” يتربع على عرش السينما الأميركية

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للأسبوع الثاني يتربع فيلم شركة والت ديزني “الجميلة والوحش” “beauty and the beast” عرش إيرادات السينما الأميركية محققاً إيرادات بلغت 88.3 مليون دولار.

الفيلم من أخراج بيل كوندون، وبطولة إيما واتسون ودان ستيفينس ولوك إيفانز، وهو أحدث فيلم يعرض على شاشة السينما في إطار استراتيجية ديزني لتحويل أفلام الرسوم المتحركة الكلاسيكية إلى النسخة السينمائية.

وجاء في المركز الثاني الفيلم الجديد “باور رينجرز” power ranger مسجلاً إيرادات بلغت 40.5 مليون دولار.

وتراجع فيلم “كونج: سكال أيلاند” Kong: Skull Island من المركز الثاني الذي احتله الأسبوع الماضي إلى المركز الثالث مسجلاً إيرادات بلغت قيمتها 14.4 مليون دولار.