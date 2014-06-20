فيلم Beauty and The Beast يكتسح شباك التذاكر قبل عرضه

شارك

يتوقع أن يحقق الفيلم الموسيقي الذي يحمل عنوان Beauty and The Beast، نجاحاً كبيراً ويكتسح صدارة الترتيب، في شباك التذاكر وتأكدت مؤشرات هذا النجاح حتى قبل عرضه، على اعتبار أنه سيكون في دور العرض يوم 17مارس، ويعول عليه في قلب موازين المنافسة لصالحه على مستوى شباك التذاكر العالمي، وبالتالي يرجح بشكل حتمي أن يتمكن من تغيير قائمة ترتيب الأفلام المتألقة في الفترة الراهنة.

يمكن القول أن هذا الفيلم ينتظر أن يحقق بالفعل ودون شك، رقماً قياسياً لشركة Disney حتى قبل موعد إطلاقه، بعد كشف بيانات شركة Fandango المتخصصة في حجز التذاكر الكترونياً لحقائق مثيرة، حيث لم تخف أن هذا الفيلم العائلي سجل أعلى سقف بخصوص بيع التذاكر، قبل العرض محققاً تفوقاً واضحاً على الفيلم الذي يحمل عنوان Finding Dory.

يذكر أن جميع الفئات العمرية تهافتت لاقتناء التذاكر لمشاهدة الفيلم، خلال عرضه الأول سواء من طرف الكبار أو الصغار الذين تقاطعت أذواقهم على حد سواء، وأشارت ذات البيانات إلى أن من سيشاهد هذا الفيلم خلال موعد عاطفي أو مع صديق بلغت نسبتهم 43%، أما نسبة الحضور برفقة العائلة التقليدية ناهزت ال 44%.

وتتناول قصة هذا الفيلم أحداث أحد أهم أفلام الرسوم المتحركة، الذي يتم إعادة إنتاجه في شكل فيلم، ويسلط الضوء على قصة حب خرافية منتقاة من الخيال، تجمع بين أمير في هيئة وحش يدعى “دان ستيفنز” وفتاة حسناء تقع في غرامه وإسمها “إيما واتسون”.

وتم إسناد مهمة الموسيقى التصويرية للمتميز “آلن منكين”، الذي فاز بجائزة الأوسكار 8 مرات من بينها، جائزة أفضل موسيقى لنسخة الرسوم المتحركة من الفيلم.