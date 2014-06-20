علاجات مميزة وفعالة للوجه في صالونات التجميل

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العناية بالوجه في صالون التجميل يمكن أن تجلب تحسنا فوريا لكثير من متاعب البشرة وتعطيها نضارة وتألقاً، اعلمي أن الجفاف الناتج عن حمامات الشمس أو عملية الشيخوخة مثلاً، أو حب الشباب أو الرؤوس السوداء أو افتقار البشرة للحيوية، تعتبر من المشاكل التي قد تفيدها جلسات العناية بالوجه في صالون التجميل.

ومن أهم وسائل العناية الاحترافية بالوجه:

هناك معالجة البشرة بالبخار لتوفير الدفء والنعومة لها ما يسهل عملية إزالة الرؤوس السوداء.

المعالجة بالتدليك يعتبره غالبية المعالجين العنصر الأهم في عملية العناية الاحترافية بالوجه، في هذه الحالة تقوم المعالجة بعملية التدليك لمدة تصل إلى 20 دقيقة مع التركيز على نقاط وخز رئيسية تستهدف مناطق معينة بالجسم، علماً بأن تدليك البشرة يزيد تدفق الدم لها ويحسن التصريف الليمفاوي.

العلاج بالتيار الجلفاني، حيث يتم استخدام جل مناسب لنوع البشرة وتمرير التيار الجلفاني بواسطة جهاز براس دائرية يقوم بادخال الجل داخل المسام مسبباً التعرق ومن ثم إزالة الأوساخ، هذا العلاج لا ألم فيه بالمرة.

هناك أيضا علاج الأمبول، حيث يتم تدليك البشرة بمكونات فعالة شديدة التركيز داخل أمبولات زجاجية محكمة الإغلاق لنضمن بقاء المكونات طازجة، ومنها الكولاجين المستخدم لتنعيم وترطيب البشرة.

توجد علاجات بديلة يتم تدريب المعالجين الجماليين عليها، مثل العلاج بتدليك نقاط معينة ومهمة بالأذنين أو العلاج بالانعكاس أو الضغط على مواضع معينة باليدين والقدمين تطابق أجزاء بعينها من الجسم، هذان العلاجان يحسنان الصحة بشكل عام وحالة الوجه.

علاج المنطقة، حيث يتم تنشيط مواضع معينة بهدف مقاومة الشيخوخة وكذلك علاجات الوجع بالدهون العطرية.

وبالنسبة لعدد المرات التي يجب التردد فيها على الصالون لعمل علاج للعناية بالوجه تعتبر مرة واحدة كل شهر مثالية في ذلك.

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