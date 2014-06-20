كوني جميلة بدون ماكياج

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منار صبري

عندما تولي مظهرك العناية الكبيرة فلاشك ستحظين باطلالة جميلة بهية حتى وان لم تضعي مساحيق التجميل فخبراء الصحة والجمال سيقدمو لك بعض النصائح الهامه التي من شانها اعطائك النتيجة المرضية التي تحلمين بها.

اولا: قومي بشراء ملابس جديدة بالوان لم ترتديها من قبل لكي تظهري بشكل مميز وجديد، وكذلك قومي بشراء عطر برائحة مميزة فكل شيء جديد كفيل بامدادك بمزيد من السعادة والطاقة الايجابية.

ثانيا: لكي تتخلصي من الانتفاخ تحت عينيك ضعي نقطتين من زيت الخروع ووزعيها تحت العين وستجدينها اصبحت صافية.

ثالثا: بعد انتهاء يومك وعند النوم قومي بوضع شرائح الخيار على عينيك لتهدئتها او قومي بعمل كمادات من الحليب البارد وسوف تشعرين بالفرق، وإذا شعرت بجفاف شفتيك فعليك استخدام الزيوت الطبيعية لترطيبها او زبدة الكاكاو.

رابعا: قبل ان تنامي قومي بوضع قدميك في اناء به ماء ساخن ثم دلكيها برفق بالحجر الخاص بالقدمين بعد ذلك ضعي عليهم كريم مرطب.

خامسا: بعد الانتهاء من غسل الصحون وتنظيف المطبخ احضري ليمونة وافركيها على يديك للتخلص من كل الروائح واكتساب ملمس نقي.

سادسا: قومي بالاستحمام يوميا بصابون طبيعي مثل اللافندر لانه يحتوي على زيوت مفيدة للجسم، ولا تنسي القيام بعمل صنفرة لجسمك مرتين فى الاسبوع وسوف تلاحظين مدى نعومته وصفائه.

طرق مميزة وخاصة للعناية بالوجه:

وجهك هو أول شئ يبرز جمالك ونضارتك، لذا عليك إعطائه قدرا أكبر من العناية، قبل أي سهرة او مناسبة.

– اغسلي وجهك بالماء الفاتر ثم دلكيه بطلف بغسول لطيف مقشر أو بملعقة من السكر ثم اغسلي وجهك بالماء البارد وضعي مسحة من التونر أو جل الأولفيرا النقي.

– قومي بعلاج البثور الحديثة الظهور والتى تشوه مظهر وجهك باستخدام أقراص الإسبرين المسكن للألم. اسحقي حبات قليلة منه وامزجيها مع قطرات من الماء بحيث تتشكل عجينة ثم ضعيها على وجهك لمدة تتراوح من 5-10 دقائق ثم اغسلي بشرتك.

– عليك عمل حمام البخار لأنه ضروري لتنقية البشرة من الرؤوس السوداء،كما أنه يجعل البشرة أكثر قدرة على امتصاص المرطبات التى تضعينها عليها، قومي بغلي 4 أكياس من الشاي الأخضر فى كوبين ماء ثم ضعيهم فى قدر مناسبة، وعرضي وجهك للبخار المتصاعد منه مع مراعاة ألا تقل المسافة بينك وبين القدر عن 10 سم.

ويمكنك وضع منشفة حول رأسك لتركيز البخار المتصاعد على الوجه وانتظري 7 دقائق ثم اغسلي بشرتك بالماء، وإذا كانت بشرتك جافة فينصح بإضافة القليل من العسل الأبيض.

– لنضارة وجنتيك، ضعي مسحة خفيفة من أحمر الخدود الخوخي أو التوت على تفاحة الخد فى حركة دارية بسيطة.

قد تشعرين ان هذه الخطوات كثيرة ولا وقت لعملها ولكن اذا واظبت عليها لفترة ستجعلي منها اسلوب حياة تعيشين فيه.

وسيظهر الفرق في مظهرك ليس فقط في المناسبات ولكن دائما.

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