اسعدي عائلتك بأطباق البشاميل

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البشاميل هي عبارة عن كريمة بيضاء.. مكوناتها ذات قيمة غذائية عالية جداً بفضل وجود الحليب

أقدم لك عزيزتي ربة المنزل بعض أطباق البشاميل اللذيذة والمفيدة لأسرتك. فكوني معنا..

السبانخ بالبشاميل

المقادير:

١ كج سبانخ طازجة، مقطعة ومغسولة ومصفاة من الماء

٢ ملعقة كبيرة دقيق

١ ملعة كبيرة سمن

٣ كوب حليب

١ كوب مرقة دجاج

١ ملعة كبيرة جبن مبشور، أي نوع

٤ أكواب من الماء

الطريقة:

اغلي الماء في إناء عميق. بمجرد الغليان، أضيفي السبانخ واتركيها لمدة ٣ دقائق فقط. تأكدي من رفعها قبل أن يتغير لونها. لإعداد البشاميل، في مقلاة سخني السمن حتى يذوب. حوالي ٢ دقيقة. أضيفي الدقيق وقلبي جيداً لمدة ٢ دقيقة. إحرصي ألا يصبح لونه بني. أضيفي الحليب والمرقة وقلبي حتى الإمتزاج. أضيفي الجبن المبشور وقلبيه حتى يذوب جيدا. افردي السبانخ في صنية للفرن مدهونة بالسمن، ثم غطيها بالبشاميل. ضعيها في الفرن حوالي ٢٠ دقيقة أو حتى السواء. ثم قدميها.

بطاطس بالبشاميل

المقادير:

كيلو بطاطس

نصف كيلو لحمه مفرومه

كوب و نصف دقيق لعمل البشاميل

لتر حليب

بيضه

ملح و فلفل و فلفل أخضر و شطه حسب اختيارك

موزاريلا حسب الاختيار

الطريقة:

1 – اسلقي البطاطس واهرسيها

2 – قلبي اللحمه المفرومة على النار وأضيفي إليها معلقه صلصة

3 – لعمل البشاميل قلبي الدقيق على النار وأضيفي اليه الحليب وقلبي جيدا حتى يتماسك

4 – أضيفي التوابل و الفلفل الأخضر علي البطاطس المهروسه

5 – افردي جزء من البطاطس في الصينية، ثم افردي اللحمة ثم النصف الآخر من البطاطس ثم ضعي البشاميل

6 – ادهني وجه الصينية ببيضة مخفوقة وادخليها الفرن متوسط الحرارة لمدة 45 دقيقة