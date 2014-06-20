الفراش القطني الخيار المثالي لسرير طفلك

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لا تقتصر اليوم حاجة طفلك على انتقاء ملابسه وتحضير طعامه والحرص على نظافته، بل حتى فراشه صار من الضروريات، التي ينبغي أن تولي لها عناية كبيرة، حتى ينام جيداً طيلة الليل، ورغم تنوع الفراش من حيث الأقمشة و الموديلات والألوان وما إلى غير ذلك، إلا أنه عليك انتقاء الفراش القطني، فهو الخيار الصحي الذي لا يمكن الاستغناء عنه على الإطلاق.

ثم يأتي بعد ذلك اختيار لون وموديل الفراش .. والتي سنقدم لك الأفضل بينها..

– الحجم المناسب

في البداية احرصي أن يكون الموديل الذي وقع اختيارك عليه، مناسباً لحجم السرير، أي ليس أقصر منه أو أكثر طولاً منه، لذلك من الضروري أخذ مقاس السرير.

– ابتعدي عن الألوان الداكنة

لا يفضل أن يكون فراش الأطفال بلون داكن سواء للبنات أو البنين، لأن الألوان الفاتحة محبذة للصغار، فالبنت يمكن أن يكون فراشها زهرياً أو أبيضاً، بينما يمكنك انتقاء اللون الأزرق الفاتح أو الأخضر لفراش طفلك الذكر.

– اسعدي صغارك

أدخلي الفرحة إلى قلوب صغارك واشتري مفروشات مزينة بأبطال الرسوم المتحركة التي يتعلقون بها، ولا تحرميهم من تحقيق هذا الحلم الصغير، حيث ينظرون إلى شخصيتهم المحببة كلما خلدوا إلى النوم.

– النوعية الجيدة

حتى يتسنى لك التنظيف السهل والجيد، الجئي إلى حيلة اقتناء غطاء مقاوم للماء، ليبقى الفراش جديداً، وحاولي إيجاد نوعية قماش جيدة، تزول منه البقع بسرعة.

-الاحتفاظ بالفراش

يمكنك العثور في السوق على فراش مزود بحقائب، من أجل أن يحفظ بداخلها الفراش، على اعتبار أنه يمكنك استعمال الحقيبة في عدة مناسبات، مثل الرحلات والتخييم وما إلى غير ذلك.

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