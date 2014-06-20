وصفات شمندر (بنجر) مميزة وصحية

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سلطة شمندر بالشبت ومبشور قشر الليمون

المقادير

كجم شمندر (بنجر)

مبشور قشر ليمونة

3 ملاعق زيت زيتون

3 ملاعق خل بلسمي

ملعقة بصل مفروم ناعماً

5 ملاعق شبت مفروم

ملح وفلفل

الطريقة

1- يتم سلق الشمندر حتى يطرى لمدة تتراوح بين نصف ساعة وساعة واحدة، اعتماداً على الحجم، يصب فوقه ماء بارد ليتم نزع قشره، ويمكن استعمال السكين الخاصة بالخضراوات عند الضرورة.

2- تقطع حبات الشمندر إلى شرائط 6 في 1 في 1,5 سم ثم تضاف إليها باقي المكونات. يترك الشمندر ليبرد ثم يضاف الشبت والملح والفلفل حسب الذوق.

شمندر في الفرن بالصلصة الخضراء

المقادير

1,2 كجم شمندر

4 ملاعق زيت زيتون

ملح وفلفل

ملعقة خل أبيض

5 ملاعق بقدونس مفروم ناعماً

5 ملاعق ريحان مفروم ناعماً

2 ملعقة خيار مخلل صغير أو كبر مخلل مقطع صغيراً جداً

2 فص ثوم مقشر ومفروم ناعماً

بهارات حسب الذوق

الطريقة

1- يقشر الشمندر ويقطع شرائح رفيعة بسمك 0,5 سم تقريباً.

2- نبطن صينية فرن بورق الزبدة ونقوم بخلط الشمندر مع الزيت والملح والفلفل ويطهى داخل فرن درجة حرارته 180 مئوية لمدة 40 دقيقة تقريباً.

3- يترك الشمندر ليبرد ثم تخلط معه باقي المكونات ويتم تتبيل الكل حسب الذوق.

شمندر بالروب وبن القهوة والجوز

المقادير

900 جم شمندر

70 جم جوز

كريمة القهوة

100 مليلتر روب طبيعي 10% دسم

ملعقة بن مطحون

2 ملعقة عصير ليمون طازج

ملح وفلفل

الطريقة

1- يتم سلق الشمندر حتى يطرى لمدة تتراوح بين نصف ساعة وساعة واحدة، اعتماداً على الحجم، يصب فوقه ماء بارد ليتم نزع قشره، ويمكن استعمال السكين الخاصة بالخضراوات عند الضرورة.

2- يقطع الشمندر إلى قطع أصغر بالطول ثم شرائح.

3- يتم خلط مكونات كريمة القهوة معاً وتترك لتستقر بينما يبرد الشمندر.

4- يحمص الجوز في مقلاة جافة وساخنة حتى يصير لونه ذهبياً ثم يفتت إلى قطع أصغر.

5- تضاف الكريمة إلى الشمندر وتتبل حسب الذوق، وللتقديم تزين بالجوز.

شمندر في الفرن بالكراوية والروب

المقادير

1,2 كجم شمندر

3 ملاعق زيت زيتون

2 ملعقة بذور كراوية كاملة (أو كمون حب)

200 مليلتر روب لبن طبيعي

ملح وفلفل

الطريقة

1- يقشر الشمندر ويقطع إلى قطاعات 6 سم في 1 سم.

2- نبطن صينية فرن بورق الزبدة ونخلط الشمندر مع الزيت وبذور الكراوية (أو بذور الكمون) والملح والفلفل وتخبز في فرن درجة حرارته 180 مئوية لمدة 50 دقيقة تقريباً مع تقليبها قليلاً أثناء الطهي.

3- يترك الشمندر ليبرد ثم يضاف إليه الروب ويتبل حسب الذوق.

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