بيروت تدخل موسوعة غينيس في أكبر شاشة ثلاثية الأبعاد في العالم

شارك

أعلنت المنظمة الناشرة لكتاب “غينيس” للأرقام القياسيّة أنَّ شاشة “مهرجانات بيروت الثقافية وبلدية بيروت” في ميدان سباق الخيل في بيروت ستُسجل رسمياً في كتاب “غينيس” كأكبر شاشة عرض مجسّم ثلاثيّ الأبعاد في العالم.

وقال خبير “غينيس” أحمد جبر الذي أجرى كشفاً ميدانياً على الموقع للتأكد من قياسات الشاشة: “تبيّن لنا بعد الكشف على الشاشة وتطبيق كل المعايير الخاصة بغينيس، أن قياساتها تشكّل رقماً قياسياً جديداً، فالرقم الحالي هو 1580,9 متراً مربّعاً في الصين، واليوم تمّ تسجيل رقم جديد هو 2446 متراً مربّعاً وستحمله مهرجانات بيروت الدولية وبلدية بيروت”. وأشار إلى أن الشاشة تستوفي كل الشروط المطلوبة.

وسلّم جبر الأمين العام لجمعية مهرجانات بيروت الثقافية عزّة قريطم شهادة من “غينيس”. وقال قريطم: “مبروك للبنان ولبيروت، ونشكر كتاب غينيس للأرقام القياسيّة للشهادة التي منحنا إيّاها لجهة أكبر شاشة عرض ثلاثي الأبعاد في العالم، وطبعاً نحن نهدي هذه الشهادة لبيروت عاصمتنا”.

وأضاف: “هذا المشروع كان تحدياً لنا جميعاً، وهو نتاج عمل فريق كبير، وباسم جمعيّة مهرجانات بيروت الثقافيّة وبلدية بيروت، نشكر كل من ساهم وساعدنا في هذا الإنجاز الكبير، ولاسيّما شركة its communication ممثلة بمديرها التنفيذي وضّاح الصادق، والتي كان لها دور كبير، وشركة Atrium مصممة ومنفذة المشروع والممثّلة بمؤسّس مجموعة Fiesta مديرها التنفيذي وسام عكاوي، والمهندس حسام شوّا الذي أشرف على تنفيذ الشاشة، فمن دونهما لما أنجز هذا المشروع”.

وستُعرَض على هذه الشاشة مشهديتا “رحلة عبر الزمن” و”ألوان بيروت” خلال الدورة الثانية من “مهرجانات بيروت الثقافية وبلدية بيروت” من 28 حزيران/يونيو إلى 5 تموز/يوليو.