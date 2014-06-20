العارضة بيلا حديد تأكل يومياً ساندويش الجبنة والبطاطا المقلية

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كشفت بيلا حديد العارضة الأمريكية الحسناء ذات الأصول العربية، التي حققت في الآونة الأخيرة شهرة كبيرة، عن وجبتها المفضلة التي تتناولها يومياً، وأدهشت الجميع بما فيهم متابعيها والمعجبين بها، كون هذه الوجبة غير الصحية والتي تعد أحد أسباب زيادة وزن الجسم، لم تؤثر على رشاقتها ولم تفقدها حيويتها وقوامها الجميل.

قالت نجمة الأزياء الشهيرة بيلا حديد، عبر تطبيق “سناب تشات”، أنها تتناول بشكل يومي “ساندويش” من الجبنة المشوية مع البطاطا المقلية، ولم تترد الجميلة بيلا في نشر صورة لتثبيت حقيقة ما تدعيه، رغم أن الأكلة التي تعشقها والتي تداوم عليها بدون انقطاع، لم تفقدها رشاقتها وأرفقت التعليق بالصورة المعبرة، والتي تؤكد صحة غرابة ماتقوله:

“وجبتي كل يوم”، خاصة أن المتعارف عليه أن عارضات الأزياء، لا يمكنهن تناول مثل هذه الأطعمة غير الصحية خوفاً من الزيادة المفاجأة في الوزن، وتتواجد في الوقت الحالي النجمة بيلا حديد، التي تبلغ من العمر 20ربيعا في جزر الباهاما، لقضاء عطلتها والاستجمام بمياه البحر والرمال الذهبية، مع صديقاتها العارضات، وكانت بيلا قد أطلقت عدة صور كانت قد التقطتها من مكان عطلتها الذي اختارته، عبر صفحتها على موقع “إنستغرام” الشهير.

الجدير بالإشارة أن بيلا حديد، تنحدر من أصول فلسطينة، فوالدها محمد حديد، والذي يعمل مستثمر في مجال العقارات، منذ سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ووالدتها عارضة الأزياء الهولندية يولاندا فوستر، وسبقتها كذلك إلى عالم الأزياء شقيقتها جيجي حديد، واختارت بيلا أن تتجه عام 2014 إلى نيويورك، لدراسة تخصص التصوير في كلية “بارسونز” للتصميم، وبدأت شهرتها تسطع فى الوطن العربي، بعد إطلالتها الساحرة في مهرجان كان لعام 2016، بفيلم “Unknown Girl” ، وكذلك تصدرها العديد من أغلفة المجلات العالمية للأزياء.

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