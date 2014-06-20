يستعد ليكون “بات مان”…..بن أفليك أنهى علاجه من إدمان الكحول

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صرح الممثل بن أفليك على صفحته في “فيسبوك”، بأنه انتهى من علاج إدمانه الكحول، وأضاف “أريد أن أكون أفضل والد بقدر ما أستطيع.”

بهذه العبارات أوضح النجم بن أفليك أن علاجه هو الخطوة الأولى ضمن خطوات عديدة نحو تعافيه، ووجه شكراً خاصاً لزوجته التي قال بأنها “شريكته في الأبوة”.

وأضاف “أريد أن يعرف أبنائي أنه ليس هناك ما يخجل في الحصول على مساعدة عندما يحتاجها المرء وأن أكون مصدر قوة لأي شخص يحتاج إلى المساعدة لكنه يخشى اتخاذ الخطوة الأولى.”

وكان بن أفليك (44 عاماً) وزوجته جنيفر غارنر قد أعلنا في يوليو 2015 اعتزامهما الطلاق بعد زواج دام عشر سنوات، ولهم من الأبناء ثلاثة.

يذكر أن أفليك سيلعب دور البطل الخارق الشهير في فيلم (بات مان) الجديد.