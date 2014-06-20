انطلاق مهرجان الطفل والعائلة “بين أهلك” في الخبر

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برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ينطلق مهرجان الطفل والعائلة الثاني في 26 أبريل 2017م، تحقيقاً للأهداف المعرفية الموجهة للأطفال والعائلة.

وتأتي الدورة الثانية في الواجهة البحرية بالخبر في تجربة يمتزج فيها النشاط الثقافي والترفيهي معاً في مهرجان واحد تحت شعار “بين أهلك “.

وينظم المهرجان جمعية الثقافة والفنون في الدمام، وبشراكة مع مؤسسة الإعلان السابع للإنتاج الفني، حيث تعملان على تقديم حدثاً ثقافياً مميزاً للطفل والعائلة بالمنطقة الشرقية، وقد جاء دعم الهيئة العامة للترفيه في هذه الدورة ليشكل نقطة تحول لتثبيت المهرجان للأعوام القادمة.

ودُعيت الفرق المسرحية المخصصة للأطفال للمشاركة في مسابقة الطفل المسرحي في دورتها السادسة التي ستقام على أرض المهرجان، وتتنافس على الجوائز المخصصة للفرق والممثلين، وتهدف إلى التشجيع على روح العمل الجماعي بين الأطفال المسرحيين، واكتشاف وصقل المواهب والقدرات الفنية المحلية وتشجيعها، كذلك تشجيع ودعم الفرق والهيئات للاهتمام بعروض مسرح الطفل.

كما دعت اللجنة المنظمة الفنانين والفنانات للمشاركة في “معرض واحة الفنون” الذي سيضم الفنون التشكيلية، والخط العربي، والكاركاتير والتصوير الضوئي، والنحت، حيث سيتم عرض نتاج بصري لممارسي كل نوع فنون من هذه الأنواع بتعدد مدارسه وخاماته و أشكاله.

يذكر أن المهرجان يرسخ مبدأ بناء ثقافة الطفل ورفع الوعي لديه من خلال الترفيه.