هؤلاء هم الفائزون بمهرجان برلين السينمائي الدولي الـ67

اختتمت في العاصمة الألمانية برلين فعاليات الدورة السنوية السابعة والستين لمهرجان برلين السينمائي الدولي والتي كانت قد انطلقت في التاسع من فبراير 2017.

وقد نال الفيلم المجري On Body and Soul عن قصة حب بين اثنين من عمال مجزر (سلخانة) لهما أحلام مشتركة بالجائزة الكبرى لدورة هذا العام من مهرجان برلين السينمائي الدولي.

هذا الفيلم للمؤلفة والمخرجة إلديكو إنييدي يبرز التباين بين قسوة واقع المجزر وعالم الأحلام السحري.

إنييدي كانت قد اشتهرت من قبل بأول فيلم لها عام 1989 واسمه My 20th Century الذي نالت عنه جائزة الكاميرا الذهبية في مهرجان كان السينمائي الدولي لذلك العام.

الدب الذهبي كان من المتوقع أن يذهب إلى الفيلم الكوميدي The Other Side of Hope الذي فاز بدلاً من ذلك بجائزة الدب الفضي لأحسن مخرج ونالها صانع الأفلام المخضرم أكي كاوريسماكي.

وذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم Felicite للمخرج الفرنسي السنغالي ألان جوميز، ونالت الكورية الجنوبية كيم مينهي جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم On the Beach at Night Alone.

جورج فريدريش من النمسا فاز بجائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم Bright Nights.

كما فاز فيلم A Fantastic Woman للمخرج التشيلي سيباستيان ليليو بجائزة الدب الفضي لأحسن سيناريو بالاشتراك مع جونزالو مازا.

ومنحت لجنة التحكيم أيضاً دانا بونيسكو جائزة عن إسهامها الفني المميز في مونتاج فيلم Ana, mon amour.

جائزة دب فضي أخيرة ذهبت إلى فيلم Spoor الذي “يفتح آفاقاً جديدة.”

القائمة الكاملة للأعمال الفائزة في الدورة 67 لمهرجان برلين السينمائي الدولي

(أ) المسابقة الرسمية

1- جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم: On Body and Soul من المجر للمخرجة إلديكو إنييدي

2- جائزة الدب الفضي الكبرى للجنة التحكيم: فيلم Felicite وهو إنتاج فرنسي بلجيكي سنغالي ألماني لبناني مشترك للمخرج ألان جوميز

3- جائزة الدب الفضي لألفريد باور: Pokot (Spoor) من إخراج: أجنيسكا هولاند

4- جائزة الدب الفضي لأحسن مخرج: أكي كاوريسماكي عن فيلم The Other Side of Hope

5- جائزة الدب الفضي لأحسن ممثلة: كيم مينهي عن دورها في الفيلم الكوري الجنوبي

On The Beach At Night Alone

6- جائزة الدب الفضي لأحسن ممثل: جورج فريدريش عن دوره في فيلم Helle Nachte (Bright Nights)

7- جائزة الدب الفضي لأحسن سيناريو: الفيلم التشيلي الأميركي الإسباني

Una Mujer Fantastica (A Fantastic Woman)

8- جائزة الدب الفضي لأبرز إسهام فني: دانا بونيسكو بالفيلم الروماني الألماني الفرنسي

Ana, Mon Amour

9- جائزة جلاسهوته لأحسن فيلم وثائقي أصلي

Ghost Hunting

وهو إنتاج فرنسي فلسطيني سويسري قطري للمخرج رائد عندوني

10- جائزة أفضل فيلم روائي أول: الفيلم الإسباني

Summer of 1993

للمخرجة كارلا سيمون

11- جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم قصير:

Cidade Pequena

12- جائزة الدب الذهبي من لجنة التحكيم لأفضل فيلم قصير:

Ensueno En La Pradera

13- جائزة أودي لأفضل فيلم قصير: الفيلم اللبناني الألماني

Street of Death

للمخرج كرم غصين

(ب) جوائز تم الإعلان عنها من قبل

1- جوائز بانوراما المُشاهد

14- أفضل فيلم خيالي: الفيلم البلجيكي الفرنسي اللبناني

Insyriated

المركز الثاني: الفيلم الياباني

Karera ga Honki de Amu toki wa (Close-Knit)

المركز الثالث: الفيلم المجري

1945

2- بانوراما الوثائقيات

15- أفضل فيلم وثائقي: الفيلم الفرنسي الأميركي البلجيكي السويسري

I Am Not Your Negro

المركز الثاني: الفيلم الأميركي

Chavela

المركز الثالث: الفيلم الفرنسي الفلسطيني السويسري القطري

اصطياد أشباح Istiyad Ashbah (Ghost Hunting)للمخرج رائد عندوني

3- جوائز البطاقة البرلينالية للسينما الأوروبية

16- الفيلم البلجيكي الفرنسي اللبناني

Insyriated

4- جوائز جنيريشن كيه بلس

17- جائزة الدب البلوري لأفضل فيلم: الفيلم السلوفاكي التشيكي المشترك

Piata Iod’ (Little Harbour)

18- جائزة إشادة خاصة: بالفيلم الألماني الإيطالي

Amelie Rennt (Mountain Miracle – An Unexpected Friendship) –

19- جائزة الدب البلوري لأفضل فيلم قصير: الفيلم الأميركي

Promise

20- جائزة إشادة خاصة بفيلم قصير: الفيلم الكندي الكرواتي

Hedgehog’s Home

21- الجائزة الكبرى لأفضل فيلم: الفيلم الكوري

Becoming Who I Was

22- جائزة إشادة خاصة: بالفيلم الإسباني

Estiu (Summer 1993)

23- جائزة خاصة لأفضل فيلم قصير: الفيلم الهندي

Aaba (Grandfather)

24- جائزة إشادة خاصة: بالفيلم الهولندي

Sabaku

5- جوائز جنيريشن فورتين بلس

25- جائزة الدب البلوري لأفضل فيلم: فيلم المملكة المتحدة

Butterfly Kisses

26- جائزة إشادة خاصة: بالفيلم الكندي

Ceux qui font les revolutions a moitie n’ont fait que se creuser un tombeau (Those Who Make Revolution Halfway Only Dig Their Own Graves)

27- جائزة الدب البلوري لأفضل فيلم قصير: الفيلم الاسترالي

Wolfe

28- جائزة إشادة خاصة بفيلم قصير: الفيلم الكندي

SNIP

29- الجائزة الكبرى لأحسن فيلم: الفيلم الأوكراني الألماني

Shkola nomer 3 (School Number 3)

30- جائزة إشادة خاصة: بالفيلم الصيني

Ben Naio (The Foolish Bird)

31- جائزة خاصة لأفضل فيلم قصير: الفيلم البلجيكي الكولومبي

The Jungle Knows You Better Than You Do

32- جائزة إشادة خاصة: الفيلم الكرواتي السلوفيني السويدي

U Plavetnilo (Into the Blue)