بنيلوبي كروز وآخرون: نجوم مهرجان برلين السينمائي الدولي الـ67

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ستكون بنيلوبي كروز، هيو جاكمان، كاثرين دونوف، ريتشارد جير، وروبرت باتنسون من بين النجوم الثقال الذين من المنتظر أن يتواجدوا على البساط الأحمر لمهرجان برلين السينمائي الدولي لعام 2017 الذي سيقام في فبراير الجاري بحسب ما ذكره منظمو الحدث.

مهرجان برلين أو البرلينالي هو أول أهم مهرجان سينمائي يقام في أوروبا من كل عام ويعرض نحو 400 إنتاجاً من مختلف أنحاء العالم.

دورة هذا العام من البرلينالي التي تحمل الرقم67 ستنطلق في التاسع من فبراير 2017 في العاصمة الألمانية برلين ولمدة 11 يوماً بالعرض العالمي الأول للفيلم الفرنسي Django الذي يحكي قصة حياة نجم الجيبسي جاز الشهير ديانجو راينهارد والاضطهاد الذي لاقته عائلته خلال فترة احتلال النازيين لباريس.

في دورة هذا العام سيترأس المخرج الهولندي بول فيرهويفن لجنة تحكيم دورة هذا العام من مهرجان برلين السينمائي الدولي المؤلفة من سبعة أعضاء، من بينهم الممثلة الأميركية ماجي جيلينهال، الفنان الدانمركي الأيسلندي أولافور إلياسون والممثل والمخرج المكسيكي دييجو لونا.

رئيس المهرجان ديتر كوسليك قال للمحررين ووسائل الإعلام إن الحدث المعني بلغة الفكر السياسي بالشكل الأشد على الإطلاق بين أكبر مهرجانات أوروبا سيسلط الضوء على ما يسمى بعصور الظلام في الغرب موضحاً أن البرنامج جمّع أفلاماً روائية تتناول موضوعات الشجاعة والثقة.

وقال كوسليك:”لكن بالرغم من كل الأزمات التي تعصف بالعالم، إلاّ أنه برنامج فيه روح تفاؤلية بشأن المستقبل.”

تضم دورة هذا العام في شيء من مواصلة تقليدها الطويل بعد الحرب بعرض تشكيلة من الفنون الأوروبية أعمالاً لصناع سينما مخضرمين مثل أجنيسكا هولاند من بولندا، سالي بوتر من بريطانيا، فولكر شلويندورف من ألمانيا، كالين بيتر نيتسر من رومانيا والفائز من قبل بالدب الذهبي، وأكي كاوريسماكي من فنلندا.

Logan وهو أحدث جزء من سلسلة أفلام البطل الخارق X-Men وهو من بطولة هيو جاكمان، باتريك ستيوارت وريتشارد جرانت سيعرض عالمياً لأول مرة في برلين كما سيتم إجراء عرض خاص لـ T2: Trainspotting وهو تتمة لعمل كلاسيكي اسكتلندي.

سالي بوتر وهي واحدة من 4 مخرجات تعرض لهن أعمال في المسابقة قامت بتجميع طاقم عمل يشمل باتريسيا كلاركسون، برونو جانتس، كرستين سكوت توماس، وتيموتي سبال للعمل الكوميدي The Party الذي تدور أحداثه في لندن المعاصرة.

بنيلوبي كروز تنضم إلى ماندي باتنكن في الإنتاج الإسباني The Queen of Spain الذي تدور أحداثه في خمسينات القرن العشرين والذي سيعرض في قسم البرلينالي سبيشيال.