أطباق البرياني والكبسة بنكهة جديدة

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يشتهر المطبخ الخليجي بأطباق الكبسة والبرياني لما لهما من طمع مميز بفضل نكهات البهارات الشهية ولكن لإضفاء نكهة جديدة لهما،يمكن تقديمهما بإضافات أخرى تكسبها طعم لذيذ، لذلك سنقدم لك هذان الطبقان بطرق أخرى.. تابعي معنا

برياني بالخلطة والدجاج

المقادير:

دجاجة مقطعة ومسلوقة

3 أكواب ازر

لومي (ليمون مجفف) + بهارات برياني + مكعب مرقة دجاج + زعفران

ملعقة سمن

بصلة كبيرة

4 فصوص ثوم

علبة لبن زبادي

طريقة التحضير

-يسلق الدجاج ويُضاف إليه الحامض المجفّف (اللومي) مع مكعّبي مرقة الدجاج.

-تُغطّى القدر وتُترك على نار هادئة لمدّة تتراوح بين 30 و40 دقيقة أو حتّى ينضج الدجاج.

-تُرفع قطع الدجاج من المرقة، ثم يُضاف الأرز إلى مرقة الدجاج ويُترك ليغلي لمدّة 10 دقائق أو حتّى يصبح شبه ناضج.

-يُصفى الأرز ويُترك جانباً.

-يُحمّى السمن في قدر كبيرة ويُضاف إليه البصل ويُطهى مع التحريك لمدّة تتراوح بين 5 و7 دقائق أو حتّى يصبح لونه بنياً ذهبياً.

-تُضاف قطع الدجاج الناضجة إلى البصل وتُحرّك حتّى تمتزج معه.

-يُخلط اللبن الزبادي مع التوابل والثوم ويُسكب الخليط فوق قطع الدجاج

-توضع نصف كمية الأرزّ المطبوخ فوق الدجاج حتى يغمره في القدر.

-تُسكب نصف كمية ماء الزعفران فوق الأرز، ثم توضع الكمية المتبقية من الأرز ثم تُسكب عليهم الكمية المتبقية من ماء الزعفران.

-تُغطى القدر وتُترك على نار خفيفة لمدّة تتراوح بين 25 و30 دقيقة أو حتّى ينضج الأرز.

-يُقدّم في طبق كبير ويُزيّن بمكسّرات مقليّة.

كبسة بالنقانق والدجاج

المقادير:

دجاجة مقطعة ومسلوقة

بصلتان كبيرتان

معجون طماطم

بهارات + مكعب مرق دجاج + ملح وفلفل

3 حبات بطاطا

فليفة حلوة

4 أصابع نقانق مقطعة

كوب ونص من الفاصوليا الحمراء

الطريقة:

-تُقلى النقانق في قدر كبير حتى يميل لونها إلى الذهبيّ، ثمّ تُخرج من القدر وتوضع جانباً.

-تُقلى قطع الدجاج في القدر نفسه الذي قلي فيه النقانق

-يُضاف البصل والطماطم ومعجون الطماطم في القدر وتُقلى المكوّنات حتى يصبح البصل باللون الأشقر.

-تُضاف البهارات والماء ومرقة الدجاج إلى القدر وتُحرّك المكوّنات على نار خفيفة لمدّة 45 دقيقة أو حتى يُطبخ الدجاج جيّداً.

-تُرفع قطع الدجاج عن النار وتوضع جانباً.

-يُحتفظ بمرقة الدجاج في قدر آخر

-تُقلى البطاطا وتترك جانباً

-توضع الفليفلة الحلوة والدجاج والنقانق المطبوخة والبطاطا والفاصوليا الحمراء في قدر ويوضع فوقهما الأرز

– ثم يسكب عليهم مرقة الدجاج (يضاف الماء في حال دعت الحاجة لتغطية سطح الأرزّ بـ2 سم من المرقة) ويُترك المزيج ليغلي.

-تترك بعد ذلك على نار هادئة لمدّة 25 دقيقة تقريباً تصبح بعدها جاهزة للأكل