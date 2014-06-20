نيللي كريم تهزم عمرو واكد بشباك التذاكر

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بعد أن تصدر فيلم “القرد بيتكلم “لشباك التذاكر على مدار الإسبوعين الماضيين استطاع فيلم “بشتري راجل” أن يزيحه ليتربع منفردا بالمركز الأول.

فقد حصد الفيلم الذي تجسد بطولته نيللي كريم لمبلغ 147 ألف جنيه يوم السبت الماضي في حين حصد القرد بيتكلم على 135 ألف جنيها محتلا المركز الثاني بالإيراد اليومي.

تكرر الأمر يوم الإثنين حيث حصدت نيللي كريم مبلغ 100 ألف جنيه في حين كانت إيرادات عمرو واكد 95 ألفا فقط.

وبهذه الإحصاءات تصل إيرادات فيلم “بشتري راجل” إلى مليون و300 ألف جنيه ولم ينته الأسبوع الأول لعرض الفيلم في حين وصلت إيرادات فيلم القرد بيتكلم إلى 9 مليون جنيه حتى الآن منذ عرضه يوم 26 يناير الماضي أي أن الفيلم على وشك الدخول في شهر من العرض في دور السينما المصرية.

تدور فكرة فيلم “بشتري راجل” حول شخصية شمس التي تعاني من مشكلات بالإنجاب ومن ثم تقرر اللجوء إلى طريقة طفل الأنابيب.